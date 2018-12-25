Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy Panorama Fetih Müzesi'ne Hayran Kaldı

Bakan Ersoy Panorama Fetih Müzesi'ne Hayran Kaldı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden çok etkilendiğini söyledi.

Bakan Ersoy Panorama Fetih Müzesi'ne Hayran Kaldı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden çok etkilendiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'daki bir dizi programının ardından Tophane'deki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret etti. Burada dua eden Ersoy, ardından yetkililerden bilgi aldı. Ersoy, buradan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müze hakkında Ersoy'a bilgi verdi.

Müzeden çok etkilendiğini ifade eden Ersoy, "Beklentimin çok üzerinde. Birçok müze yatırımcısına örnek teşkil edecek şekilde olmuş. Mimarisi de çok keyifli olmuş. İnşallah birçok belediyeye örnek olur. Bu tarz müze ve yatırımların tanıtımına bakanlık olarak katkı vereceğiz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:35 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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