Bakan Ersoy, protokol imza törenine katıldı (1) - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelmesi

Konuşmacılar ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Opera'daki tarihi taş binada, Bakanlık ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenen "Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü" imza törenine katıldı. (1)