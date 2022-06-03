Bakan Ersoy, Refik Anadol'un "Rumi Rüyalar" sergisini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Refik Anadol'un "Rumi Rüyalar" sergisini ziyaret etti

03.06.2022 22:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu fuayesinde açılan, Refik Anadol'un "Rumi Dreams" (Rumi Rüyalar) başlıklı yapay zeka dijital sergisini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu fuayesinde açılan, Refik Anadol'un "Rumi Dreams" (Rumi Rüyalar) başlıklı yapay zeka dijital sergisini gezdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde hayata geçirilen projeyi gezen Ersoy'a, yapay zeka temelli sanat çalışmalarıyla dünyada büyük ilgi gören Anadol le Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eşlik etti.

Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Ersoy, Türk kültürünün geçmişten gelen markalara sahip olduğunu belirterek, "Rumi felsefesi ve Hz. Mevlana bu markaların en büyüklerinden biri." diye konuştu.

Yeni çağda da yeni markaların yaratıldığına dikkati çeken Ersoy, "İstanbul da bir markamız, AKM de kültür ve sanat adına çok önemli bir markamız. Refik Anadol bu iki markayı çok güzel buluşturdu. Çağımızın modern sanatıyla Rumi felsefesini çok güzel yerlere getirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Güzel bir iş birliği yaptılar Bakanlığımızla.

Bir hedefimiz de Konya'yı dünya markası yapmak, Hz. Mevlana ve Rumi felsefesi dünyada ilgiyle takip edildiği için. Bunu da marka sanatçılarımız, marka destinasyonlarımızla bir araya getirerek hızlı bir şekilde sonuca gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hz. Mevlana, öğretisiyle çağlara ışık tutuyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da Hz. Mevlana'yı her platformda anlatmaya çalıştıklarına değinerek, "Bu görseli izledikten sonra insanın duygularının kabarmaması mümkün değil. Hz. Mevlana ifade ettiğiniz gibi sadece Konya'mızın, Türkiye'nin değil, tüm dünyaya mal olmuş bir isim. Özellikle gençlerimizin iletişim kurması açısından çok başarılı bir iş oldu ama hassaten size Konyamız'a verdiğiniz değerden dolayı teşekkür ediyorum. Konya bir sanayi, turizm ve tarım şehri ama bugünlerde desteğinizle turizm şehri olma yolunda önemli işler yapıyoruz. İnşallah bu proje de Konya'nın, Hazreti Mevlana'nın tanıtılmasına çok önemli bir katkı sağlayacak." dedi.

Refik Anadol ise 26 farklı dilde Mesnevi metinleriyle milyonlarca tekke, arşiv belgesi ve yazma eserden oluşan veri setini, makine öğrenimi algoritmayla bir araya getirerek eseri hazırlandığını söyledi.

Öğretisiyle çağlara ışık tutan Hz. Mevlana'nın dizelerini her yaştan izleyicinin deneyim dünyasıyla buluşturmayı hedeflediklerini aktaran sanatçı, "Dünyada ilk defa olduğu için ve hep beraber çalışıp üretebilmiş olmaktan ötürü çok heyecanlıyım. Sayın bakanımızla ve iş birliği yaptığımız Konya Büyükşehir Belediyesiyle AKM gibi bir yerde bu kadar öncü bir teknolojiyi hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Sergi, 12 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Bakan Ersoy, Refik Anadol'un Rumi Rüyalar sergisini ziyaret etti
Bakan Ersoy, Refik Anadol'un Rumi Rüyalar sergisini ziyaret etti
Bakan Ersoy, Refik Anadol'un Rumi Rüyalar sergisini ziyaret etti
Bakan Ersoy, Refik Anadol'un Rumi Rüyalar sergisini ziyaret etti

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Refik Anadol'un 'Rumi Rüyalar' sergisini ziyaret etti - Son Dakika

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