Bakan Ersoy Seddülbahir Kalesi'ni inceledi - Son Dakika

Bakan Ersoy Seddülbahir Kalesi'ni inceledi

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü Anma Programı için Çanakkale'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları devam eden Seddülbahir Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Şehitler Abidesi'ndeki tören öncesi Seddülbahir Kalesi'ne gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Kale içinde inceleme gezisinde bulunan Ersoy, yetkililerden de hem tarihi hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Ersoy, inceleme gezisinin ardından Çanakkale Savaşları sırasında şehit düşen ilk askerlerin kabirlerinde dua okudu. Ersoy daha sonra çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, Şehitler Abidesi'ndeki tören alanına geçti.