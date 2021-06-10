Bakan Ersoy: "Rusya ile görüşmeler olumlu gidiyor" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın korona virüs sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı tedbirlerin kaldırılmasına yönelik temasların sürdüğünü belirterek, "Görüşmeler olumlu gidiyor. Ruslar ziyaret programı istediler, programı verdik. Randevu bekleniyor. Biz turizmle ilgili gerekli bilgilendirmeleri içeren notlarımızı paylaştık. Ruslar yerinde tespit yapacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın açıklaması öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya'nın korona virüs nedeniyle Türkiye'ye getirdiği kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin olumlu gittiğini belirten Ersoy, "Ruslar ziyaret programı istediler, programı verdik. Randevu bekleniyor. Biz turizmle ilgili gerekli bilgilendirmeleri içeren notlarımızı paylaştık. Ruslar yerinde tespit yapacak" dedi.

"Şu ana kadar 8'den fazla ülke ile görüşme sağlandı"

Avrupa ülkeleri ile yapılan görüşmelerin de sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Bütün ülkelerle bizim Sağlık Bakanlığı yetkilileri, onların Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 'Covid yönetim merkezleri' diyelim onlarla mutabakat sağlıyoruz. Her iki heyeti düzenli olarak defalarca görüştürüyoruz. Herkesin karşılıklı soruları oluyor, sorular cevaplanıyor. O aşamalar geçiliyor şu anda. Olumlu gidiyor hepsi. Şu ana kadar 8'den fazla ülke ile görüşme sağlandı. Avrupa ülkeleri de hızlandı. Fransa ile de başlıyor şimdi. Hollanda, Belçika hepsiyle görüşme olacak. Önce sağlık birimlerinin mutabakatı sağlanıyor. AB kendi içinde karar verme aşamasında yeni yeni alıyor kararlarını. Avrupa dışı ülkeler de uyum sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Avrupa kriterlerine geldi"

Türkiye'nin vaka sayısında Avrupa kriterlerine geldiğini kaydeden Bakan Ersoy, her ülkenin kriterinin de farklı olduğunu belirterek, "Avrupa'nın tek bir kriteri yok. Biri diyor 'yüz binde 50, diğeri 40.' Bir ülke diyor ki 'bu yetmez mutasyon'. Her ülkenin kendine ait kuralları var. AB ortak karar almıyor. Tavsiye kararı alıyor sadece. Avrupa dışı ülkelerde her ülke kendi kararını kendi alıyor. O yüzden tek tek görüşülüyor ülkelerle" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, Rus heyetin ziyaretinin ardından verilerin Rusya devleti ile paylaşılacağını, bu veriler ışığında Rusya'nın uçuşları yeniden başlatmaya karar vereceğini kaydetti. Geçen sezon verilen 'tatil kredisinin' bu yıl olup olmayacağına ilişkin de Ersoy, "Gündeme gelebilir ama geçen sene çok büyük bir talep olmadı kredilere. Herkes sonuçta kendi bankasıyla kendi kartını kullanıyor" dedi.

Halk plajlarının sayılarının arttığını ifade eden Ersoy şunları söyledi:

"Halk plajlarının şu an sayısı 7'ye çıktı. Önümüzdeki sene çok daha fazla açacağız. Her bölgede açacağız. Şu anda 4'tü 7'ye çıktı, önümüzdeki sene 7'yi 14'e çıkartacağız. Bunların girişleri ücretsiz oluyor, hizmet standardı da beş yıldızlı oluyor. Halktan olumlu tepki alıyoruz, sayılarını çoğaltacağız." - ANKARA