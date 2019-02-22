Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Seyahat Acentaları Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Bakan Ersoy, Seyahat Acentaları Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya temasları kapsamında Incoming Acenteler Toplantısı'na katıldı.

Bakan Ersoy, Seyahat Acentaları Temsilcileriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya temasları kapsamında Incoming Acenteler Toplantısı'na katıldı.

Bakan Ersoy, seyahat acenteleri temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda turizm sektörünün 2019 hedeflerini anlattı. Söz konusu hedeflere ulaşılmasında acentelerin büyük pay sahibi olduğunu belirten Bakan Ersoy, temsilcilerden karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi aldı.

Toplantıda ayrıca, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu'nda yapılması öngörülebilecek değişiklikler ile turizmin göz bebeği Antalya'nın potansiyelinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Antalya, Politika
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