KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim tarihimizde başkentler yönetim merkezi olmanın ötesinde, milli kimliğimizin aynası, kültürümüzün ve değerlerimizin sahnesi ve aynı zamanda birer ilim merkezi olmuşlardır" dedi.

Bakan Ersoy, Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen " Ankara'nın Başkent Oluşunun 97'nci Yıl Dönümü Etkinliği"ne katıldı. Programda, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin ile çok sayıda davetli de yer aldı.

'BAŞKENTLER MİLLİ KİMLİĞİN AYNASI OLMUŞLARDIR'Bakan Ersoy, programda yaptığı konuşmada, milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde Ankara'nın yönetim merkezi olarak belirlenmesinde, şehrin birçok avantajı barındıran tarihi kimliğinin etkili olduğunu anlattı. Bakan Ersoy, "Bizim tarihimizde başkentler yönetim merkezi olmanın ötesinde, milli kimliğimizin aynası, kültürümüzün ve değerlerimizin sahnesi ve aynı zamanda birer ilim merkezi olmuşlardır. Devletin merkezi, milletini her alanda kucaklayan, eğiten, geçmişi muhafaza etmekle birlikte çağa uygun olarak insanları dönüştüren ve geleceğe hazırlayan unsurları barındırmak zorundadır. Bu hem fikri hem kurumsal anlamda yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur" dedi.'İSTİKLAL MÜCADELESİNİN RUHU BURADA MUHAFAZA EDİLMİŞTİR'Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'nın bu payeyi almadan önce adeta liyakatini ispat ettiği bir süreç yaşadığını dile getiren Ersoy, "İstiklal ve istikbal mücadelesinin birlik ruhu burada bina ve muhafaza edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün şahsında bu davanın milleti çağıran ve kucaklayan sesi Ankara olmuştur. Millet tek vücut olduktan sonra, 23 Nisan 1920'de bu vücuda hükmeden ortak iradenin egemenlik ilanı Ankara'dan dünyaya duyurulmuştur. Nihayet Kurtuluş Savaşı kazanıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer Ankara'dır. Esasen Cumhuriyet'in ilanından önce zaten onu bekleyen bir başkent vardır artık. İsmi 13 Ekim'de ilan edilmiş, 29 Ekim 'de Cumhuriyetine kavuşmuştur. Başkent olmanın gerektirdiği politik, idari ve ekonomik düzenlemeler hızlıca hayata geçirilirken milli kimlik, kültür ve bilim zenginliği de Ankara'ya kazandırılmaya başlanmıştır" şeklinde konuştu.'BİR MİLLETİN İRADESİNİ MÜŞAHEDE EDİYORUZ'Ersoy, İbn-i Haldun'un 'coğrafya kaderdir' tespitinin en güçlü şekilde idrak edildiği topraklarda yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümünde ise bir milletin iradesi, cesareti ve taviz vermediği mukaddes değerleri ile bu kaderin içinde oynadığı benzersiz rolü müşahede ediyoruz. 20'nci yüzyılın başında yürüdüğümüz, var olmakla yok olmak arasındaki ince çizgide aziz milletimizin güven duygusu için sırtını dayadığı, mücadele emri için yüzünü döndüğü, iradesini ve egemenliğini ilan ettiği Ankara'nın başkent oluşu vesilesiyle bir kez daha tarihi anlamak, hafızalarımızı tazelemek ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmak sorumluluğumuzu hatırlıyor ve ona sahip çıkıyoruz."

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Haluk KARAASLAN-Celal ATALAY/ANKARA, -