Bakan Ersoy, Tarsus Müzesi açılışına katıldı - Son Dakika

Bakan Ersoy, Tarsus Müzesi açılışına katıldı
22.12.2020 13:23
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önde gelen 32 müze ve ören yerinin sanal ortamda da gezilebildiğini belirterek, "Sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önde gelen 32 müze ve ören yerinin sanal ortamda da gezilebildiğini belirterek, "Sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır." dedi.
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