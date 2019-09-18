Bakan ersoy: (teknofest) yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyon

Festivali ikinci kez ziyaret etme fırsatı buldduğunu belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi: "Beni en çok etkileyen küçük yaştaki öğrencilerimizi keyifle dolaşırken görmek. TEKNOFEST bu şekilde amacına çok net bir şekilde ulaşmış oluyor. Herkesin bildiği gibi teknolojide iyi değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaştaki öğrencilerimize, gençlerimize teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye istekli olmaları, gönülden bu işe girmeleri gerekiyor. Bu yolculuğun başlamasında da TEKNOFEST gibi organizasyonların büyük önemi var. Başta Selçuk Bayraktar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun aslında daha da geliştirilerek, uluslararası yapısının daha da artması gerekiyor. Yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyon. Farklı etkinliklerle süsleyip, Türkiye'nin organizasyonel çekim noktalarından biri haline getirebileceğimizi düşünüyorum."

"SU-35 OLDUKÇA ETKİLEYİCİ"

Bakan Ersoy, SOLO TÜRK, Türk Yıldızları ve SU-35 gösterilerini nasıl bulduğunun sorulması üzerine, "SOLO TÜRK'ü daha önce izleme şansı bulmuştum ama SU-35 oldukça etkileyici. Çok farklı manevra yetenekleri var. İnşallah Türkiye'nin de bu tarz uçakları olur diye düşünüyorum. Alışıla gelmiş uçaklardan değil. Bir üst modeli daha yapılmış, inşallah onu da görme şansımız olur. Çok etkileyici açıkçasıö dedi.



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