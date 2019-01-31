Bakan Ersoy, Tff Standını Ziyaret Etti
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) standını ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, EMITT- Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF
) standını ziyaret etti.
Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul
'da başladı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde üç gün sürecek fuarın açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, her yıl TFF tarafından Riva
'da ağırlanan dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden biri olan Europa Orient
Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan klasik arabaların da bulunduğu standı gezdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaretine TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mete Düren
eşlik etti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: İHA
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