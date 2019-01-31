Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Tff Standını Ziyaret Etti

Bakan Ersoy, Tff Standını Ziyaret Etti

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) standını ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Tff Standını Ziyaret Etti, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, EMITT- Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) standını ziyaret etti.

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul'da başladı. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde üç gün sürecek fuarın açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, her yıl TFF tarafından Riva'da ağırlanan dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden biri olan Europa Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan klasik arabaların da bulunduğu standı gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaretine TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mete Düren eşlik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ormanda Cesedi Bulunmuştu! Ecem'in Günlüğüne Yazdığı Her Satır Kan Dondurdu Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu

Ztk'da Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı AK Parti'nin Rap Şarkısı Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:54:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Tff Standını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]