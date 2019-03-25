Bakan Ersoy: "Thy'nin Business Class Tarifeli Seferleri Antalya'ya Başlıyor"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Çavuşoğlu'nu karşılayanlar Alandaki vatandaşlardan görüntüler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalekapı bölge esnafı ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Çavuşoğlu'nu karşılayanlar
Alandaki vatandaşlardan görüntüler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalekapı bölge esnafı ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:57 Kaynak: AA
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