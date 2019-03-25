Bakan Ersoy: "Thy'nin Business Class Tarifeli Seferleri Antalya'ya Başlıyor"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Çavuşoğlu'nu karşılayanlar Alandaki vatandaşlardan görüntüler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalekapı bölge esnafı ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Çavuşoğlu'nu karşılayanlar

Alandaki vatandaşlardan görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalekapı bölge esnafı ile bir araya geldi.

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