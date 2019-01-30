Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy "Tika Ankara Buluşması"Na Katıldı

Bakan Ersoy "Tika Ankara Buluşması"Na Katıldı

1 saat önce

TİKA Ankara Buluşması'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği dünya beşten büyüktür gerçeğine göre politika ve proje üretmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy
TİKA Ankara Buluşması'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği dünya beşten büyüktür gerçeğine göre politika ve proje üretmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Ankara Buluşması"na katıldı. Programda konuşan Bakan Ersoy, "Günümüzde TİKA, Türk milletinin inandığı değerler, arkasında durduğu düşünce ve fikirleri temsil eden, uluslararası etkisi olan, son derece güçlü bir kurumdur. Türk coğrafyası sınırlarından açılmış tüm dünyada din, dil, ırk ayırt etmeksizin yardım bekleyenlere uzanan bir kudret eli haline gelmiştir. 59 ülkede 61 ofis ve 150 ülkede 25 bin projeyle örnek gösterilen bir kurum konumundadır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle TİKA bugün bütün dünyada Türk tipi kalkınma modelini ortaya koymaktadır" diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda hem kendi ülkemizde hem diğer Türk Cumhuriyetlerinde yapılması gereken çalışmalar var. Bu coğrafi kapsama değerlerimiz gereği ihtiyaç sahibi ülkeleri de eklediğimizde çalışma sahası tüm dünya olan bir teşkilat karşımıza çıkmakta. TİKA bugüne kadar sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdi ancak hem devamlılığı sağlamak adına hem dünyanın içinden geçtiği süreçler göz önüne alındığında sorumluluğu giderek büyümekte. Kalkınma yardımlarında Türkiye'nin dünyada ilk sıralarda yer alması da doğru işler yaptığımızın göstergesi. İnsani yardımdaysa ülke olarak dünyanın bir numarasıyız. TİKA, Türkiye'nin insan merkezli dış politikasını milletimizin değerleriyle birlikte kendisine ilke edinmiştir. Hayata geçirdiğimiz projelerle birçok ülkede geleceklerini güven altına alacak ekonomik alt yapıyı inşa ediyoruz. TİKA, misyon ve vizyondaki değerlerinden sapmadan sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın her platformda dile getirdiği dünya beşten büyüktür gerçeğine göre politika ve proje üretmekten vazgeçmeyeceğiz."

TİKA Başkanı Serdar Çam ise, faaliyetlerinin bir parçası olan kültürel faaliyetlerle ilgili imkanları geliştirebilecek şartlar arayacaklarını kaydederek, "Turizm alanında yeni müteşebbislerin istihdam alanı oluşturulması konusunda çalıştığımız coğrafyalarda ne gibi projeler yapabiliriz anlamında çalışmalar yapacağız. Türkiye'de uluslararası marka geliştirmiş bir girişimci olan bakanımızın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Proje üretirken ekonomiye de katkı sağlayabilecek bir açılımı sağlayacak bir bakış açısını alabilmemiz önemli" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Ankara, Politika
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