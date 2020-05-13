Bakan Ersoy, TİKA Koordinatörler Buluşması 2020 Dijital Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, TİKA Koordinatörler Buluşması 2020 Dijital Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Ersoy, TİKA Koordinatörler Buluşması 2020 Dijital Toplantısı'na katıldı Açıklaması

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, kademeli normalleşme süreci ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) faaliyetlerini yoğunlaştıracaklarını belirterek, "Salgın sonrasında dünyayı bekleyen ekonomik ve sosyal risklere karşı...

Bakan Ersoy, TİKA Koordinatörler Buluşması 2020 Dijital Toplantısı'na katıldı Açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, kademeli normalleşme süreci ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) faaliyetlerini yoğunlaştıracaklarını belirterek, "Salgın sonrasında dünyayı bekleyen ekonomik ve sosyal risklere karşı TİKA olarak, bölgemizde ve dost ülkelerde gelir artırıcı, ekonomi sektörlerine yönelik kalkınma ve proje faaliyetleri ile yeni iş birliği faaliyetlerine destek sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) yurt dışında faaliyet gösteren ofislerin koordinatörleriyle video konferans yöntemiyle yapılan TİKA Koordinatörler Buluşması 2020 Dijital Toplantısı'nda konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin 18 yılda çok büyük değişimlere imza attığını belirterek, bilgi birikimi ve tecrübesini, uluslararası iş birliği içerisinde dost ve kardeş ülkelerle paylaştığını söyledi.

Sağlık alanında insanlığın fazlasıyla sınandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm kurumlarının iş birliği içerisinde vaktinde aldığı önlemlerin iyi sonuçlar vermeye başladığını dile getirdi.

Ersoy, sağlık sisteminin güçlü ve modern alt yapısı, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla Türkiye'nin salgına ilişkin göstergelerinin her geçen gün iyiye gittiğinin, Dünya Sağlık Örgütünün de Türkiye'nin bu başarısını destekleyen açıklamalarda bulunduğunun altını çizdi.

TİKA'nın bu dönemdeki gücünün çok daha değerli ve önemli olduğunu belirten Ersoy, küresel ölçekte uluslararası uçuşların ve ülkeler içindeki kara trafiğinin kısıtlandığı bir ortamda, TİKA'nın iş yapma zorluklarının farkında olduklarını, her şeye rağmen özverili bir şekilde faaliyetlere devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, "60 ülkede 62 ofisi bulunan TİKA'nın, sorunları yerelden çözme yeteneği ve dijital dünyanın nimetlerini kullanarak proje ve faaliyetlerine devam ettiğini görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

40'tan fazla ülkede yardım

TİKA koordinatörlerinin, salgınla mücadele kapsamında, sağlık alt yapılarının iyileştirilmesi, tıbbi cihaz ve ekipman hibelerine kadar pek çok alanda çalışma yürüttüğünü aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Hali hazırda tamamlanmış ve yürütülmekte olan yaklaşık 90 TİKA projesi var. Yeni başlayacaklarla birlikte TİKA bu proje sayısını 170'e, operasyon yaptığı ülke sayısını 65'e, dokunduğu insan sayısını da 1,5 milyona çıkaracak gibi gözüküyor. Özellikle Filistin- Türkiye Dostluk Hastanesi, Gürcistan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi gibi daha önce gerçekleştirdiğimiz hastane, yapım ve iyileştirme projeleri bu ülkelerde salgınla mücadelede önemli rol üstleniyorlar. Bunlar bugün değeri parayla ölçülemeyecek ve tam zamanında hayata geçirilmiş yatırımlardır.

9 ülkede TİKA'nın hibe ettiği 3D yazıcı ve 3D yazım eğitimleri sayesinde maske üretimleri yapılıyor. İçinde bulunduğunuz durumda parasını verseniz bile maske alamıyorsunuz. Hatta parasını verdiğiniz, ithal ettiğiniz maskelere uçaktan indirilip el koyulabiliyor. Böyle bir ortamda o zaman için çok algılanamayan, şimdi ihtiyaç duyulduğunda fazlasıyla farkındalık yaratmış olan bu çalışmalarınız, her şeyden önce Allah katında yerini buluyor ama toplumlar için büyük sorunları da çözmüş oluyorsunuz.

40'dan fazla ülkede özellikle sokağa çıkma yasağı olan bölgelerde ihtiyaç sahiplerine, gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıyorsunuz. Kademeli normalleşme süreci ile TİKA'nın faaliyetlerini hep beraber ekip olarak yoğunlaştıracağız. Özellikle salgın sonrası dünyayı bekleyen ekonomik ve sosyal risklere karşı TİKA olarak, bölgemizde ve dost ülkelerde gelir artırıcı, ekonomi sektörlerine yönelik kalkınma ve proje faaliyetleri ile yeni iş birliği faaliyetlerine destek sağlamaya devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, dünyanın zor zamanlardan geçtiği, gelişmiş ülkelerin dahi kendi içine kapandığı bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, TİKA ve tüm kuruluşlarının artan kapasitesi aracılığıyla sahada güçlü bir şekilde yerini aldığına vurgu yaptı.

TİKA koordinatörlerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ersoy, konuşmasının ardından video konferans yoluyla koordinatörlerden çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar'ın da değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:44 Kaynak: AA


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