Bakan Ersoy: "Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu' - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu"

6 saat önce

"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinlikleri Etnografya Müzesi tabelası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Etnografya Müzesine gelişi Müze içini gezmesi Selfie çekmesi Bakan Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesinde...

"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinlikleri

Etnografya Müzesi tabelası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Etnografya Müzesine gelişi

Müze içini gezmesi

Selfie çekmesi

Bakan Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesinde "Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Bakan Ersoy: Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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