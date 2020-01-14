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Bakan Ersoy: "Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu"
6 saat önce
"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinlikleri Etnografya Müzesi tabelası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Etnografya Müzesine gelişi Müze içini gezmesi Selfie çekmesi Bakan Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesinde...
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:24 Kaynak: AA
"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinlikleri
Etnografya Müzesi tabelası
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Etnografya Müzesine gelişi
Müze içini gezmesi
Selfie çekmesi
Bakan Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesinde "Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.
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