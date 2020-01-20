Bakan Ersoy 'Turist Dostu Taksici' eğitim programında konuştu - Son Dakika

TURİZM Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen 'Turist Dostu Taksici' projesi kapsamında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı taksicilerinin ardından tarihi yarımada bölgesinde çalışan taksicilere eğitim başladı. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu katıldı.

İstanbul'da taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bugün Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde tarihi yarımada ve çevre ilçelerinde çalışan taksicilere eğitim verildi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı. Üç gün sürecek eğitimlerin ilk günkü konuşmacısı ise tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç oldu.

Programın açılışında konuşan Bakan Ersoy, "Sizler direkt olmasa da indirekt paydaşlar arasında birinci sırada yer alıyorsunuz. Bu bağlamda hem sizin haklarınıza karşı bir takım mağduriyetler oluştu. Hem sizin içindeki bazı sorumsuz çalışanlardan dolayı turizm sektörü de bazı mağduriyetler yaşadı. Devlet müdahale etmek zorunda kaldı. Hem kanunen hem de yaptırımlar olarak. Turizmdeki öneminiz de üst seviyede olduğu için biz de hizmet içi eğitimlerle ilgili çalışmalar yaptık. Bu bağlamda ilk altı ayda 5 bin ikinci altı ayda 10 bine çıkacak sayıda taksicinin eğitimi planlanıyor. İlk çalışmayı İstanbul Havalimanı ile yaptık. Tam katılımla bin 700 taksiciye eğitim verildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen taleple 900'e yakın taksici eğitim aldı. Bu iki nokta turistle ilk teması yapan noktalar. Şimdi aşamalı bir şekilde bizim için önemli nokta olan tarihi yarımada ve çevre ilçelerin taksicilerinin katılımının sağlanacağı bir eğitim programı düzenledik. Ancak burada maalesef istediğimiz organize istekliliği göremedik. 750 civarında taksici hedefleniyor. Üç günlük eğitimde bu sayıyı yakalarız inşallah" dedi.

"HER ŞEY BU ÜLKEYE İLK GELİNDİĞİ ANDA KALPTEN GÖZE YANSIYAN O GÜLÜMSEMEYE BAĞLI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise turistlerin pasaport işlemlerinden sonra ilk olarak taksicilerle görüştüğünü belirterek, "İstanbul'a geçen sene 13 bin 433 misafirimiz geldi. Bu yıl 15 milyon. Bir hedef koyuldu '70 milyon turist 70 milyar dolar' ve dünyada 5'nci olmak istiyoruz. Bunu beraber yapacağız. Her şey bu ülkeye ilk gelindiği anda kalpten göze yansıyan o gülümsemeye bağlı. Pasaport işlemi yapıldıktan sonra kapıdan çıktığı andan itibaren ilk gideceği yere kim götürüyorsa onun tebessümü. Onun 'benim şehrime hoş geldiniz' demesi. Bir algı oluşturulması bu çok önemli. Her şey orada başlıyor" diye konuştu.

"KANUNİ BİR DÜZENLEME OLMALI"