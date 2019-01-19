Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl hayata geçireceğiz

Bakan Ersoy: Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl hayata geçireceğiz

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kalıcı politika oluşturmamız gerekiyor.

Bakan Ersoy: Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl hayata geçireceğiz, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kalıcı politika oluşturmamız gerekiyor. Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl hayata geçireceğiz. Çünkü bu operasyonların sürdürülebilir ve uzun yıllara yayılmış olması gerekiyor. Nicelikli turistten nitelikli turiste geçişe başlamamız gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:05 

Kültür ve Turizm Bakanı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denis Shapovalov'u 3-1 Yenen Novak Djokovic, Adını 4. Tura Yazdırdı Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:05:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl hayata geçireceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]