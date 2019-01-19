Bakan Ersoy: Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl hayata geçireceğiz
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Kalıcı politika oluşturmamız gerekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanı
Ersoy, "Kalıcı politika oluşturmamız gerekiyor. Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl hayata geçireceğiz. Çünkü bu operasyonların sürdürülebilir ve uzun yıllara yayılmış olması gerekiyor. Nicelikli turistten nitelikli turiste geçişe başlamamız gerekiyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:05
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