Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Turizm Hedeflerini Büyüttük"

Bakan Ersoy: "Turizm Hedeflerini Büyüttük"

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da çok iş düşecek" dedi.

Bakan Ersoy:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da çok iş düşecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Ersoy, buradan Sinop Tarihi Cezaevine geçti. Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'dan cezaevi hakkında bilgiler alan Bakan Ersoy, "Sinop Kültür Merkezinin açılışı vesilesiyle bugün Sinop'tayız. Açıkçası Karadeniz'de, Ege'yi yansıtan bir özelliği var Sinop'un. Zamanında sürgün şehriymiş. Aynı zamanda koyu olan tek noktalardan biri Karadeniz'de. O açıdan çok değerli. Hem doğası hem kültürel ve tarihi zenginlikleri açısından da çok önemli bir turizm bölgesi. O açıdan bakıldığında potansiyelini değerlendirememişiz. Şimdi biliyorsunuz biz turizm hedeflerini büyüttük. Bu hedefler doğrultusunda Sinop'a da çok iş düşecek. Buraya gelen turist sayısının ciddi şekilde artması için gereken planlama ve programı yapmak için buradayız. Sürekli incelemelerde bulunuyoruz. Dönüşte hemen planlama ve programlanmaya geçip hızlı bir şekilde Sinop'un turizm ve turizm gelirlerinin artması açısından gereken neyse organize edeceğiz. Cezaevinin çalışması zaten bitmek üzere. Mart sonunda yetiştirebilirsek ihalesi var. Bu Avrupa Birliği fonundan da kaynağı var. Kaynak sıkıntısı yok zaten. Onu da Mart sonu içinde ihalesini tamamlayıp Avrupa Birliği'ne sunulan projeye uygun bir şekilde restorasyonuna başlatacağız" diye konuştu. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

Sinop, Politika
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