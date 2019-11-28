Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor' - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumu ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumu ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. (2)

Bakan Ersoy: Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor

mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erling Haaland durdurulamıyor
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:39:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]