Bakan Ersoy, Turizm Sektörünün Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizm temsilcileriyle bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde turizm temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, turizmcilerin sorunlarını dinleyerek yeni projelerin sinyallerini verdi. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, bir otelin toplantı salonunda turizmcilerle bir araya gelerek Sarıkamış'ın kış turizmini masaya yatırdı. Bakan Ersoy, Sarıkamış'ın önemli bir turizm alanı olduğunu dile getirerek yeni projelerin sinyallerini verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların sorunları dinlendi, neler yapılabileceği tartışıldı.
Toplantıya Kars Valisi Türker
Öksüz, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman
, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy
, AK Parti
Kars İl Başkanı Adem Çalkın
, Kafkas Üniversitesi
Rektörü Hüsnü Kapu ve turizmciler katıldı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:59 Kaynak: İHA
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