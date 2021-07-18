Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinde yoğun ve özverili mesai harcayan milletvekillerine teşekkürlerini sundu.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm Teşvik Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinde yoğun ve özverili mesai harcayan, desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz kıymetli milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz turizmi için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nun kabul edilmesi dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti - Son Dakika