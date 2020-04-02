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Bakan Ersoy: "(Turizmde) Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor.
6 saat önce
Bakan Ersoy: "(Turizmde) Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor.
Bakan Ersoy: "(Turizmde) Askıdaki personel kısa çalışma programına dahil edilebiliyor. İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:40 Kaynak: AA
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