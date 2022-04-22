Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek

22.04.2022 16:42
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl da turizm anlamında hızlı çıkışlar devam edecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl da turizm anlamında hızlı çıkışlar devam edecek. Özellikle Körfez ülkelerinden bu sene çok ciddi bir artış öngörüyoruz. Şu anda ilk gelen turistler geçen yılın ilk aylarına kıyaslanmayacak kadar yüksek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Rize'ye geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy ardından Rize Kale'sini gezdi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyareti sonrası caddede vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ersoy, belediyede düzenlenen turizm toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Rize'nin özellikle yaylalar konusunda kendini çok iyi korumayı başarmış bir kent olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Doğasını korumuş olmanın özelliğiyle, doğasıyla uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir şehrimiz. Rize'de turizm merkezi ilan edilen Kuspa, Senoz ve Andon bölgelerinin doğaya uygun bir şekilde planlamalarını sağlayacağız. Buradaki açılacak olan denizci müzesine destek olacak bir proje hazırlayacağız" diye konuştu.'TURİST SAYISINDA YÜZDE 100'LÜK BİR BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ'Turist sayılarının artacağını kaydeden Bakan Ersoy, "Bu yıl da turizm anlamında hızlı çıkışlar devam edecek. Özellikle Körfez ülkelerinden bu sene çok ciddi bir artış öngörüyoruz. Şu anda ilk gelen turistler geçen yılın ilk aylarına kıyaslanmayacak kadar yüksek. Uçak talepleri de arttı. Rize-Artvin Havalimanı da önümüzdeki ay açılıyor. Karadeniz'deki en iyi havalimanına sahip olacak. Doğru bir konumlama ile yapıldığı için özellikle turistik açıdan bundan sonra çok fazla rezervasyon alacağını, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sayılarda çok ciddi artış olacağını öngörüyorum. Pandemiden sonra doğa ve dağ turizminin popülaritesi arttı. Ancak Rize'nin kendine has Heliski özelliği var. Heliski'ye de uygun yatırım nasıl yapılabilir, ona da bakmak istiyoruz. Karadeniz'in batı tarafına göre Rize daha az turist alıyordu. Havalimanına avantajı ile birlikte bu tarafa doğru o trafiğin genişlemesi için projelendirme yapacağız. Bu sene turist sayılarında ciddi bir artış öngörüyoruz. Özellikle Rize'ye gelecek turist sayısında yüzde 100'lük bir büyüme öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.'PROJELERLE RİZE, KARADENİZ'DE CAZİBE NOKTASI HALİNE GELİR'

Yeşil Yol projesiyle ilgili de konuşan Bakan Ersoy, "Güzergahın oluşabilmesi için Yeşil Yol projesinin tamamlanması gerek. Yapılan her yatırımın muhakkak sonucunu alırsınız. Turizm böyle bir sektör. Önemli olan doğa ile uyumlu projelerin olması. Çevreyi koruyan projelerle desteklenmesi gerek. Karadeniz yeşil ile ön planda olan bir bölgemiz. Şu anda ulaşım problemi de çözüldüğü için yeşil yolda tamamlandığında, ikisi birbiri ile örtüşecek diye düşünüyorum. Örnek turizm alanlarının yaratılabileceği projeleri de gerçekleştirebilirsek, Rize Karadeniz'de cazibe noktası haline gelir" değerlendirmesinde bulundu.


Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
YORUMLAR
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Bakan Ersoy, Körfez ülkelerinden gelen turist sayısının artmasının beklendiğini söyledi Açıklaması Bakan Ersoy, Körfez ülkelerinden gelen turist sayısının artmasının beklendiğini söyledi Açıklaması Rusya'dan gelecek olan turist sayısında azalma beklenmiyor Rusya'dan gelecek olan turist sayısında azalma beklenmiyor

Mehmet Nuri Ersoy, Turizm, turist, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek - Son Dakika


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