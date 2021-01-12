Son dakika haberleri... Bakan Ersoy: Turizmde V çıkışı bekliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında turizm sektöründe V çıkışı beklediklerini belirterek, " Türkiye'de nisan ayı itibariyle sezonun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, Resim ve Heykel Müzesinde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Ersoy, koronavirüs salgını sürecinde sinema ve tiyatro ile müzik sektörüne nakdi destekler sağlandığını, 3 bin yevmiyeli sanatçı ve müzisyenin sözleşmeli personel statüsüne getirildiğini, özlük haklarında kazanımlar olduğunu ve gelirlerinde ise yüzde 50'ye varan bir artış olduğunu söyledi.

'ARTIK YUNANİSTAN'I, İSPANYA'YI RAKİP OLARAK ALIYORUZ'Bakan Ersoy, 2020 yılı ocak, şubat ve mart ayının 15'ine kadar gelen turizm verilerinin çok iyi olduğunu ancak pandemi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de etkilendiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Geçen sene 51.7 milyon olan ziyaretçi sayısını bu sene 60 milyonlara getirmeyi hedefliyorduk. Geçen sene 34 .5 milyar dolar bir turizm geliri gerçekleşti. Muhtemelen 41 milyar doları geçecek gibiyi gösteriyordu gidişat. Peki pandemi ile birlikte dünyada nasıl oldu? Uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 80 daralma oldu. Uluslararası turizm gelirlerinde de yüzde 88'lik bir daralma oldu. Biz kimi rakip olarak alıyoruz? Artık Ortadoğu ülkelerini rakip olarak almıyoruz. Nitelikli turist getiren, Yunanistan ve İspanya gibi ülkeleri rakip alıyoruz. Türkiye artık nitelikli turist getiren, gelir grubu yüksek turiste hizmet eden ülke sınıfına girdi. Oralara baktığınız zaman turist sayısı yüzde 80, turizm gelirlerinde de yüzde 88'lik bir daralma oldu. Türkiye, kişi sayısında yüzde 70'lik bir daralmayla kapatacak. Gelirlerde de 11 milyar doların üzerine geçerek yüzde 68'lik daralmayla 2020'yi kapatacak gibi gözüküyor."'OTELLERDE PANDEMİ SÜRECİ VE TATİL ÇOK BAŞARILI YÜRÜTÜLDÜ'Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı sayesinde Türkiye'nin rakiplerine ve dünya ortalamasına göre daha iyi performans gösterdiğini belirterek, "Güvenli turizm sertifikasyonunu herkesten önce dünyada Türkiye hayata çok detaylı bir şekilde geçirdi. Hala Avrupa ülkeleri kopyalamaya çalışıp tam olarak da kopyalayabilmiş değiller. Büyük turizm ülkeleri çok kısmi şekilde ancak kopyalayabildiler. Güvenlik sertifikasını veren şirketler bir kere haberli, bir kere habersiz denetim yapıyor. Dört kere denetlendi işletmeler. Otellerde pandemi süreci ve tatil çok başarılı şekilde yürütüldü. Otellerdeki vaka sayılarına bakıldığında Türkiye ortalamasının altında olduğu görüldü. İl sağlık müdürlüklerinden verileri aldık. Güvenli sertifika konusunda performansımız iyi oluyor" dedi.'TURİZMDE V ÇIKIŞI BEKLİYORUZ, 31 MİLYONLUK TURİST SAYISINI GEÇECEĞİZ'Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2021 yılı turizm beklentileriyle ilgili de şunları söyledi: "Biz açıkçası bir V çıkışı bekliyoruz. Vaka sayıları, alınmış olan önlemlerle hızlı bir şekilde aşağı iniyor. Her ülkenin nüfusuyla ilgili bir hesaplama yöntemi var, buna göre Türkiye'nin 2 bin 500 vaka sayısının altına inmesi gerekiyor. Buna indiğiniz zaman kırmızı destinasyon olmaktan çıkıyorsunuz. Güvenilir hava trafiğinin açıldığı nokta haline geliyorsunuz. Bu hafta itibariyle aşılama da başlayacak Türkiye'de. Hedefimiz mart ayında 2 binli rakamların altına inmek. Nisan ayında aşılama etkisiyle de binli rakamlara ineriz. Türkiye'de nisan ayı itibariyle sezonunun açılmasını bekliyoruz. Bu sadece bizim ülkemizle alakalı bir konu da değil. Yabancı ülkelerdeki vaka sayıları ve aşılamalarda etkileyecek bunu. 2019'daki rakamları 2021'de yakalama şansımız yok ama biz V çıkışla yüzde 100'lük bir büyüme ile 31 milyonluk turist sayısını geçeceğimizi, gelir olarak da 23.3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz."'YENİ GÖBEKLİTEPE'LERE HAZIR OLALIM'Bakan Ersoy, Türkiye'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili de, "Yeni Göbeklitepe 'lere hazır olalım. Birkaç ay sonra size sunum da yapacağız. Muhtemelen Urfa bölgesi, Mısır'ın piramitleri neyse bizim için de öyle olacak. Bu yılın arkeolojik işi olacak. Bu dünyada ses getiren en önemli projelerden biri olacak. 6 ayda eylem planını açıklarız" diye konuştu.'EL DEĞİŞTİREN OTELLERİN NEDENİ PANDEMİ DEĞİL'Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, pandemi nedeniyle otellerin satışa sunulduğu iddiasıyla ilgili, "İnsanlar fiyatını öğrenmek için piyasa oluşturmak için satışa koyabiliyor. Marka otel var mı, yok. Piyasa oluştuğu zaman iyi şekilde değerlendirilecek yerler. El değiştiren otellerin köküne inildiğinde pandemi öncesi geçmişten başladığını görürsünüz. Türkiye turizminin yaşadığı ilk kriz değil. Bu global bir kriz. ve biz krizden çıkış senaryolarına baktığımızda en hızlı düzelen sektör olarak seyahat sektörünü görüyoruz. Asya 'daki gelişmeleri izleyerek sağlıklı öngörüde bulunabilirsiniz. Asya'da V çıkış fazlasıyla gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.'BİLİM KURULUNA AYKIRI KARAR ALMAMIZ DOĞRU OLMAZ'

Bakan Ersoy tüm kararları bilim kurulunun önerileri doğrultusunda aldıklarını vurgulayarak "Hiçbir kararı kendimiz almıyoruz. Bilim Kuruluna aykırı kabine kararı almamız doğru olmaz. Karşılığını vaka sayılarının artışı olarak görürsünüz. Gönül ister her yer açık olsun, ekonomi dört dörtlük olsun. Belli kararlar alıyorsunuz uygulamaların sonuçlarına bakıyorsunuz" dedi.