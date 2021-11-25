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Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir - Son Dakika

Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir

25.11.2021 11:49
Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonu yeni turizm hedeflerini açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonu yeni turizm hedeflerini açıkladı. Türkiye'nin bu yıl ilk defa İspanya'yı geride bıraktığını belirten Bakan Ersoy, '28 milyon ziyaretçi, 22 milyar dolar gelir' hedefinin revize edildiğini, yeni hedefin '29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir' olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. Bakan Ersoy, son 2 yıldır dünyayı etkisine alan salgının küresel ölçekte tüm sektörlerin işleyişini olumsuz etkilediğini söyledi. Durumun, her alanda değişimi ve kalıcı farklılaşmayı beraberinde getirdiğini belirten Ersoy, "Bu süreçte akılcı ve gerçekçi yaklaşımlarla kendimizi sürekli yenileyerek, geliştirerek ve güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin seyahat ve turizmle dolaylı paydaşları kültür ve sanat olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bu kadar çok belirsizliğin olduğu ve son derece uzun sürdüğü bir süreç. 2022 yılını da dahil edersek 3 sezondan bahsediyoruz, dünyada ilk kez karşı karşıya kalınan bir süreç. Bu süreçte gösterdiğiniz soğukkanlılık, iş birliği ve sabrınızdan özellikle sorumlu davranışlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.'KİŞİ BAŞI GELİRİ DE YÜKSELTTİK'Bakan Ersoy, bu yıl sonu için revize edilen yeni hedefi ise şöyle açıkladı:

"Devletle beraber hareket eden ama her şeyi devletten beklemeyen, hızlı alınması gereken kararlara çabuk adapte olan, şikayet etmek yerine 'Ben de varım' diyen, risk alan siz sektör oyuncuları sayesinde 2021 yılında sezon başı hedefimiz olan '25 milyon ziyaretçi, 20 milyar dolar gelir' seviyesini, '28 milyon ziyaretçi ve 22 milyar dolar' gelir olarak daha önce revize etmiştik. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmekte olan kasım ve aralık aylarını dikkate aldığımızda, hedefimizi '29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir' olarak yukarı yönde revize ettiğimizi de buradan duyurmak istiyorum. Böylesi zor bir yılda devlet ve sektörün tüm kesimleri el ele vererek Akdeniz çanağında rakiplerimizi geride bırakarak tam da 1 yıl önce söylediğimiz gibi çıkış yapmayı başardık. Üstelik bunu yaparken 2018'de 647 dolar kişi başı turizm gelirimizi 830 dolara çıkarttık. Yani sadece ziyaretçi sayımız ve toplam geliri değil esas biz turizmciler için önemli olan kişi başı geliri de bu dönemde yükseltmeyi başardık."


Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir
Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir
Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir
Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir
Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir
Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir

Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Turizm, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir - Son Dakika
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