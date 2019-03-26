Bakan Ersoy Turizmde Yüzde 15'lik Artış Bekliyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında ziyaret etiği Fethiye ilçesindeki turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında ziyaret etiği Fethiye ilçesindeki turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. 2019 turizm sezonunda beklentisi sorulan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde yüzde 15 artış olacağına inandığını kaydetti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ihalede çıkan sorunlar nedeniyle restorasyonu duran Telmessos Antik Tiyatrosu'nda inceleme yaptı. Bakan Ersoy, sonrasında gazetecilere açıklama yapıp, sorularını yanıtladı. Antik tiyatroyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, Bizim açımızdan 2 önemi var. Antik tiyatronun Türkiye'ye kazandırılması, turizme kazandırılması açısından önemli. Ama daha da önemlisi. Antik tiyatro, Fethiye'nin tam merkezide bulunuyor. Bu özelliğiyle de dünyada denize sıfır konumda olan tek tiyatro. Restorasyonu tamamlandıktan sonra 500 kişilik bir tiyatro olacak. Burayı, kültür ve sanat merkezi açısından kullanabilmek için faydalı. Turizm sezonunu uzatmak ve daha kaliteli bir turist istiyorsak, kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm yapmamız gerekiyor. Böylelikle burada organize olacak aktivitelerle bizim Kültür Bakanlığımıza bağlı aktiviteler ve özel sektörün gerçekleştireceği aktivitelerle, insanların tesislerden çıkıp şehir merkezine gelmeleri, şehir merkezinde aktiviteleri izledikten sonra tekrar şehir merkezine de turizmden gelir kazandırmaları açısından önemli. Projeyi hassasiyetle destekliyoruz. Önümüzdeki yıl restorasyon programı içine Fethiye'deki antik tiyatroyu katacağız dedi.



'İSTANBUL'DAKİ LİMAN KONUSUNU BU YIL ÇÖZECEĞİZ'



Kruvaziyer turizmiyle ilgili soruları cevaplandıran Bakan Ersoy, İstanbul'daki liman olmazsa Ege'deki kruvaziyer turizminin bir anlam ifade etmeyeceğini belirterek, Kurvaziyerin Ege'ye gelmesi ve Ege'den devam etmesi gerekiyor. O yüzden İstanbul'a ihtiyaç var. Biz İstanbul'daki liman işini bu yıl halledeceğiz. Kurvaziyer liman ihalesi gerekiyor. Çünkü Karaköy, Mayıs 2020'de hayata geçecek. Ama o da 3 tane büyük gemi alabiliyor. 5 veya 6 gemiyi kapsayacak yeni bir limana ihtiyaç var. Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı ile bu işi halletmemiz gerekiyor ve halledeceğiz de. Yer de netleşti. Bir projede uzlaşacağız. Hızlı bir şekilde ihaleye çıkıp netleştireceğiz diye konuştu.



'2023 TE YURT DIŞINA HAFTALIK 500 UÇUŞ HEDEFLİYORUZ'



Bölgenin en büyük sorununun uçak seferleri olduğu belirtilerek, Türk Hava Yolları'nın herhangi bir desteğinin olup olmayacağı sorulan Bakan Ersoy, Türkiye'de ağırlıklı yazlık bölgeler, charter destinasyon olarak anılıyor. Yüzde 80-85 yolcu charter uçuşları, tur operatörleriyle geliyor. Burada nitelikli turiste geçiş açısından bir çalışma başlattık. Geçen yılın sonunda Türk Hava Yolları'yla protokol imzaladık. Nisan ayı itibariyle hayata geçiyor. İlk etapta 67 sefer haftalıktı ama şimdi biz onu 72'ye çıkarttık. Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarına, Türkiye'ye en çok yolcu tedariği veren ülkelerden İngiltere'den, Almanya'dan, Rusya'dan ve körfez ülkelerinden, uçuşlara tarifeli seferlere Nisan ayı itibariyle Türk Hava Yolları başlıyor. Türk Hava Yolları'na, biz destek veriyoruz. Haftalık 72 olan direk uçuşları, 2023'e kadar 500 sefere kadar çıkarmaya çalışıyoruz dedi.



2019'DA YÜZDE 15 ARTIŞ HEDEFİMİZ BULUNUYOR



2019 turizm sezonundan beklentileri sorulan Bakan Ersoy, Yazlık bölgelerde şu anlık bir sıkıntı görünmüyor. Yıl ortalaması Türkiye ortalaması diye bakarsanız benim öngörüm; kişi sayısında yüzde 15'lik artış beklentisi devam ediyor. Erken rezervasyonlar çok daha yüksek. Biliyorsunuz erken rezervasyonlar yüzde 50'nin üzerindeydi ilk etapta. Ama yıl ortalamasında Türkiye genelinde yüzde 15 artış olacağına inanıyorum. Özellikle yazlık bölgelerde bu oran daha yüksek olabilir. Türkiye, 2019 sezonunu inşallah kötü bir şey olmadan atlatır diye konuştu.

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