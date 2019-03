Bakan Ersoy: "Turizmi Türkiye'nin 81 İline Yaymamız Gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "50 milyon turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefini de 70 milyar dolara taşıdık.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "50 milyon turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefini de 70 milyar dolara taşıdık. Ben 70 milyon turist kısımında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bizim zorlanacağımız kısım 70 milyar dolarlık gelir kısmı. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için öncelikte turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymamız gerekiyor." dedi.



Turizm sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya gelen Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizmin stratejik sektör olarak ilan edildiğini, bu bağlamda da ilk kez sektörün içinden gelen birinin Turizm Bakanı yapıldığını söyledi.



Kabinede yasal düzenleme isteklerini dile getirdiklerinde öncelikli olarak görüşülüp hızlı bir şekilde yasalaştırıldığını vurgulayan Ersoy, "Bizim çözüm önerilerimiz sonuca bağlanıyor. Bu nedenle turizm açısından tarihi bir döneme girdik. Turizmciler olarak Türkiye'de rüzgar arkamızdan eserken, Türkiye'nin turizmle birlikte gelişeceği düşüncesi bütün Türkiye'de hakimken bu fırsatı kaçırmadan Türkiye'de turizm açısından yapılması gereken her şey yapılmalı. İlk kez bütün Türkiye'de böyle bir inanç doğdu. Bizim de sürdürülebilir bir şekilde turizmi hep beraber geliştirmemiz gerekiyor." dedi.



Trizmin stratejik sektör olması nedeniyle kendilerine düşenin hedefleri büyütmek olduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:



"Ne yaptık? 50 milyon turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar olan turizm gelir hedefini de 70 milyar dolara taşıdık. Ben 70 milyon turist kısımında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Bizim zorlanacağımız kısım 70 milyar dolarlık gelir kısmı. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için öncelikte turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymamız gerekiyor. Diğer illerdeki turizm potansiyellerini de ortaya çıkarmamız gerekiyor. Marmaris gibi klasikleşmiş turizm alanlarında ise durum farklı. Marmaris turizmde öncü şehirlerden biri. Turizmin T'si Türkiye'de daha konuşulmazken Marmaris'te turizm yapılıyordu. İlk tatil köyleri, ilk oteller Marmaris'te açılmıştı. Marmaris gibi yerlerde bizim hedeflerimiz başka. Burada zaten yaratılmış bir turizm potansiyeli var."



Bakan Ersoy, turizmde 3 hedefleri olduğunu ifade ederek, bunlardan ilkinin nicelikli turistin yanında nitelikli turisti eklemek olduğunu söyledi.



Nicelikli turistten vazgeçmediklerini vurgulayan Ersoy, artık nitelikli turistin önemli olduğunu, bu alana konsantre olduklarını dile getirdi.



İkinci hedeflerinin Marmaris'te turizmin sezonunu 12 aya taşımak olduğunu kaydeden Ersoy, "Ne zaman herkes turizme sahip çıkar, toplumun tabanına turizmi yaymayı başarır, toplumun her ferdinin turizmden pay almasını sağlarsak turizm herkes için bir sektör olur. Herkes turizmi sahiplenir. Herkes turizmin gelişmesi ve sürdürülebilir olaması konusunda çalışır." dedi.



Otellerden turisti çıkarmak için çalışmaları gerektiğini söyleyen Ersoy, Marmaris'in üçüncü büyük hedefinin de bu olması gerektiğini söyledi.



Turisti otelde tutmadan merkeze indirmeleri gerektiğini vurgulayan Ersoy, merkezde esnaf, taksici ve çiftçinin de bundan yararlanması gerektiğini belirtti.



Turizmcilerin "İlk kez biz cümlemizi bitirmeden bizi anlayan bir bakanımız var" dediklerini söyleyen Ersoy, şunları ifade etti:



"İlk kez aynı dili konuşan bir bakanla karşı karşıyayız cümlelerini duyuyorum. Marmaris'e geldim ve adayımız Serkan Bey ile konuşunca ben de 'Sonunda aynı dili konuşan bir başkanla konuştum' dedim. Ben tek başıma Turizm Bakanı olarak her şeyi başaramam. İlçe belediyesi de büyükşehir belediyesi de tek başına başaramaz. Hepimiz aynı dili konuştuğumuz zaman sonuca gideriz. Bu yüzden Marmaris'i şanslı görüyorum. İnşallah Serkan başkan ile projelerini gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak kendi projelerimizi de ekleyeceğiz. Marmaris'in kültür sanatla daha yoğun çalışması lazım. Bakanlık olarak opera, bale, tiyatro güzel sanatlar aktiviteleri var. Şu anda Aspendos'ta Antalya'nın birçok yerinde festivallar yapıyoruz. Bunları Marmaris'te de hayata geçireceğiz. Sezon başlamadan başlayıp sezonu uzatacak şekilde devam edeceğiz. Önemli olan tesislerin içerisine tursiti hapsetmek değil. Tesislerin dışına çıkması için onların keyif alacağı ortamları yaratacağız."



Ersoy, artık Marmaris'in sadece deniz, kum güneşle değil, kültürüyle sanatıyla gastronomisiyle de konuşulan bir şehir olması gerektiğini dile getirdi.



Bunları yaptıkları zaman zor olanı başaracaklarına işaret eden Ersoy, "70 milyar dolar dediğimiz kısmını başaracağız. Bizim hedefimiz 70 milyona gelip durmak değil. Biz 70 milyona geleceğiz. Bizim hedefimiz zaten Türkiye'yi 100 milyonlu hedeflere getirmek." diye konuştu.



Turizmin birinci kuralının hayal etmek olduğunu vurgulayan Ersoy, ikinci kuralın ise hayalleri gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.



Ersoy, şu ana kadar sektör temsilcilerinden gerçekleşmeyecek hiçbir proje dinlemediğini, turizmcilerin içinden gelmiş bir kişi bunları başaramayacaksa kimsenin de başaramayacağını kaydetti.



Toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, turizm sektör temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız

İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor

ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım