Bakan Ersoy: "Turizmin Artık Sezonluk Yapılan Bir Sektör Olmaması Gerekiyor"

Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor"ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy," Ersoy," Artık bizim hedefimiz Antalya gibi şehirlerde turizm sezonunu değil turizm yılını konuşmak.

Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor"



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy," Ersoy," Artık bizim hedefimiz Antalya gibi şehirlerde turizm sezonunu değil turizm yılını konuşmak. Turizmin artık sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor" dedi.

Bir dizi temaslar için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy beraberinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

"Tüm belediyeleri tek tek ziyaret ediyoruz"

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy," Artık bizim hedefimiz Antalya gibi şehirlerde turizm sezonunu değil turizm yılını konuşmak. Turizmin artık sezonluk yapılan bir sektör olmaması gerekiyor. Bu kapsamda bakanlık olarak yapacağımız çalışmalar öncesinde tüm belediyeleri tek tek ziyaret ediyoruz. Belediyelerle yapacağımız çalışmalar ile turizmi 12 aya yayabiliriz. Onların projelerine bizlerde destek vererek turizme nasıl katkı sağlarız onun için çalışıyoruz. Şehirlerin yaşam kalitesini üst seviyelere getiremezseniz turizmi 12 aya yayamazsınız. Bu konuda belediyeler bizler için çok önemli ve taksicisinden lokantadaki garsonuna kadar herkesin sektöre fayda sağlaması lazım. Bunu da başarmamızın ve tabana yaymamızın en iyi yolu belediyelerden geçiyor. Bu bağlamda ziyaretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, ziyaretten sonra Avsallar'da bulunan bir otelde turizmcilerle toplantıya katılacak.

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