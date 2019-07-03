Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak istihdam edilebilme şansınız daha yüksektir"
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Bakan Ersoy: "Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak istihdam edilebilme şansınız daha yüksektir"

29 dakika önce

- Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Salondan görüntü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

- Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Salondan görüntü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mezuniyet törenine katılarak bir konuşma yaptı.
Bakan Ersoy: Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak istihdam edilebilme şansınız daha yüksektir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:48 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Güncel
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