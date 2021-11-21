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BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA - Son Dakika

BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA

21.11.2021 21:33

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin, düğün davetleri sebebiyle en çok konuk ağırladığı ülkelere baktığımızda belli bir bölgenin değil, dünyanın düğün evi konumunda olduğumuzu söyleyebilirim? dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Türkiye'nin, düğün davetleri sebebiyle en çok konuk ağırladığı ülkelere baktığımızda belli bir bölgenin değil, dünyanın düğün evi konumunda olduğumuzu söyleyebilirim? dedi.

Uluslararası toplantı, teşvik gezisi, konferans, kongre, etkinlik ve destinasyon düğünü gerçekleştiren sektör temsilcileri, Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda (International MICE&Wedding Forum-IMWF) bir araya geldi. Türk Hava Yolları ana partnerliğinde, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen foruma, 25 ülkenin MICE ve düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir otellerle hava yolu şirketlerinin temsilcileri katıldı.Forumun Kapanış Gala Gecesi'ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Konuşmasını İngilizce yapan Bakan Ersoy, Uluslararası MICE ve Düğün Forumu turizm olgusunun sadece tek bir amaca hizmet eden ve sınırlı zamanlarda gerçekleştirilen bir etkinlik olmaktan çok öteye geçtiğini, insan etkileşimini, yaşam tarzını ve profesyonel iş hayatını kapsayan bir anlayışa, yaşamın bir parçası haline dönüştüğünü söyledi. Ersoy, "Bütün bu farklı yaklaşım ve beklentilerle gerçekleşen uluslararası insan hareketinin rotalarına baktığımızda Türkiye adının öne çıktığını memnuniyetle görmekteyiz. Ülkemiz, uluslararası MICE sektörünün lider ülkelerinden biri konumundadır? dedi.

İSTANBUL İLK 10 İÇERİSİNDE

Türkiye'nin destinasyon düğün alanında son yıllarda önemli bir pazar haline geldiğini söyleyen Bakan Ersoy, "ICCA istatistiklerinde İstanbul, uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapan dünyanın ilk 10 destinasyonu arasında yer almış, öncü şehirlerden biridir. Hatırlatmak isterim ki 2011 yılında, 500'den fazla kişinin katıldığı kongrelere ev sahipliği yapan şehirlerin arasında İstanbul dünya birincisi olmuştu. Biz proje ve yatırımlarımızla İstanbul'u yine bu alanda zirve yarışının değişmez bir parçası haline getireceğiz. Elbette tek bir hedefe odaklanmış değiliz. Ülkemizin potansiyeli bunun çok üzerinde imkanlar sunmaktadır? diye konuştu.

'HER 4 DÜĞÜNDEN BİRİ DESTİNASYON DÜĞÜNÜ'

Destinasyon düğünlerinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bu pazarın küresel ölçekte yaklaşık 300 milyar dolar hacmi olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu rakam dünya çapında düzenlenen tüm düğün organizasyonlarının yüzde 25'ine tekabül ediyor. Yani her 4 düğünden biri destinasyon düğünü olarak gerçekleşiyor. Böyle bir oranın üzerine, pazarın her yıl yüzde 10 oranında büyüdüğü öngörüsünü de eklediğimizde sektörün taşıdığı muazzam potansiyeli çok net bir şekilde görebiliyoruz. Balayı seyahat olarak öne çıkan tatil sektörü de 2019 itibarıyla 12 milyar dolara ulaşmıştır? dedi.

'KİŞİ BAŞI GÜNLÜK 500-600 DOLAR HARCAMA HACMİ'

Ocak 2022 dönemi için Hint ve destinasyon düğünleri sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Bir düğün organizasyonu kişi başı, günlük en az 500-600 Amerikan doları harcama hacmine sahiptir. Bu düğünler, tüm dünyada en özellikli ve alım gücü yüksek turizm alanı olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de her yıl, büyük denilebilecek 500'den fazla destinasyon düğünü gerçekleşmektedir. Türkiye'nin, düğün davetleri sebebiyle en çok konuk ağırladığı ülkelere baktığımızda belli bir bölgenin değil dünyanın düğün evi konumunda olduğumuzu söyleyebilirim? diye konuştu.

'GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKA PROGRAMIMIZ ÖNEMLİ PAYA SAHİPTİR'

Bakan Ersoy, pandemi sürecinde sektörün durma noktasına geldiğini, normalleşme sonrasında destinasyon düğünleri için talep artışı yaşandığını söyledi. Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'nin turizm, davet, düğün ve organizasyonlar için lider destinasyonlardan biri olmasında ve dünya genelinde sürdürülen aşılama çalışmaları sonrasında yakaladığımız 'V' tipi yükselişte Güvenli Turizm Sertifika Programımız çok önemli bir paya sahiptir. Dünyadaki en başarılı örneklerden biri olan sertifikasyon programımız, uluslararası MICE ve düğün etkinliklerine katılımın artmasında ve misafirlerin güvenliğinin sağlanmasında çok ciddi bir etkendir.?

DESTİNASYON DÜĞÜNLER İÇİN ÖZEL EKİP

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) elde edilen başarıda pay sahibi olduğunu belirten Bakan Ersoy, "TGA bünyesinde sadece destinasyon düğünleri alanında faaliyet gösteren özel bir departman oluşturulmuştur. Bu ekip, düğün konferanslarına ve forumlara katılmaktadır. Diyebiliriz ki hem uluslararası platform ve birliklerde aktif bir şekilde yer alarak uluslararası iş birliklerine imza atıyoruz hem de uluslararası etkinliklere Türkiye'de ev sahipliği yapıyoruz? diye konuştu.

'BAŞARDIKLARIMIZI BAŞLANGIÇ OLARAK KABUL EDİYORUZ'

Ulaşılan sonuç ve rakamların doğru yolda olduklarının delili olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Burada bir parantez de Go Türkiye dijital platformumuza açmak istiyorum. Go Türkiye'de MICE, destinasyon düğünleri, fuar, etkinlik, festival gibi branşlar için özel içerik çalışması gerçekleştirmekteyiz. Go Türkiye kendi alanında bugün dünyanın en önde gelen platformlarından biridir. Başardıklarımızı başlangıç olarak kabul edip çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dünya ciddi bir dönüm noktası yaşıyor. Değiştik ve değişimleri hayatımıza adapte ettik. Türkiye olarak adımlarımızı bu farkındalıkla atmaya devam ediyoruz? dedi. Konuşmasının ardından Bakan Ersoy'a katılımlarından dolayı plaket verildi.

BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA

Mehmet Nuri Ersoy, Münir Karaloğlu, Türkiye, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, DÜNYANIN DÜĞÜN EVİ KONUMUNDA - Son Dakika


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