Bakan Ersoy: "Türkiye'nin Yeni Turizm Vizyonu Çerçevesinde Nitelikli Turizme Odaklandığımız Bir...
30 dakika önce
- Kapanış töreni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Gösteriden detaylar İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da "Bir Usta Bin Usta" projesinin kapanış töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:06 Kaynak: AA
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