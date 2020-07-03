Bakan Ersoy: "Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı" - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı görüşmede, Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı görüşmede, Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte Berlin'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Ersoy, Türkiye'de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikasyonu hakkında Alman Hükümet yetkililerine bilgi aktardı. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin Bakan Altmaier ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren Ersoy, Alman mevkidaşına Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun, Türkiye'de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin temasları kapsamında Alman Hükümeti'nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile de bir araya geldi.

TATİL BÖLGELERİ BAZINDA VAKA VERİLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Özellikle tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığının vurgulandığı görüşmede heyette yer alan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de Robert Koch Enstitüsünün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda aktarılan Türkiye'nin tatil bölgeleri bazındaki vaka verileri ise memnuniyetle karşılandı.

(Emin Kuvat/İHA)

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı' - Son Dakika

Son Dakika

15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 83 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 14:24 Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 83 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması
14:24
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
12:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 15:42:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ersoy: "Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]