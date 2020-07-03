Bakan Ersoy: Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte Berlin'e günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi.
Özellikle tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığının vurgulandığı görüşmede heyette yer alan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe de, Robert Koch Enstitüsü'nün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda aktarılan Türkiye'nin tatil bölgeleri bazındaki vaka verileri ise memnuniyetle karşılandı.