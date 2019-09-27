Son Dakika Haberleri: Bakan ersoy: türkiye, turizmde güçlü büyüme ivmesi yakaladı
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Bakan ersoy: türkiye, turizmde güçlü büyüme ivmesi yakaladı

28 dakika önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Rekorlarla geride bıraktığımız yaklaşık 2 yıllık süreç göstermiştir ki Türkiye, turizmde güçlü büyüme ivmesi yakalamıştır" dedi.

Bakan ersoy: türkiye, turizmde güçlü büyüme ivmesi yakaladı, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Rekorlarla geride bıraktığımız yaklaşık 2 yıllık süreç göstermiştir ki Türkiye, turizmde güçlü büyüme ivmesi yakalamıştır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, '27 Eylül Dünya Turizm Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Ersoy, turizmin dünyada en hızlı büyüme gösteren ekonomik faaliyetlerden olduğunu belirtti. Turizmin 50'den fazla iş koluna doğrudan ya da dolaylı etkisi olduğunu vurgulayan Ersoy, istihdam sağladığı için de öneminin gün geçtikçe artan, stratejik sektör konumunda olduğunu kaydetti. 'Dünya Turizm Günü'nü bu yıl, 'Turizm ve istihdam: Herkes için daha iyi bir gelecek' teması ile kutladıklarını belirten Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum ki zenginliklerimiz ve sunduğumuz ayrıcalıkların yanında nitelikli insan kaynağımızla da büyük fark yaratacağız. Ülkemizin turizm alanındaki büyük potansiyelinin ve birikiminin farkındalığı ile hareket eden bakanlığımız, sektördeki istihdam ihtiyacına üst düzey nitelikte insan kaynağı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile iş birliğine gitmiştir. Mesleki ve teknik anadolu liselerinde, konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerimizin eğitiminde yeni bir sayfa açtık. Çocuklarımız, turizmin çok önemli bir iş sahası olduğunu ve bunun bir parçası olmanın değerini anlayan, en az 3 dil bilen, 6 ay yoğunlaştırılmış beceri eğitimi alarak teorik bilgisi kadar deneyimiyle de sektöre hazır bireyler olarak yetişecekler.  İnanıyorum ki geleceğin üst düzey yöneticileri ve genel müdürleri turizm meslek lisesi mezunlarından çıkacaktır. Rekorlarla geride bıraktığımız yaklaşık 2 yıllık süreç göstermiştir ki Türkiye turizmde güçlü bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Devletimizin büyük desteği, bakanlığımızın reel ve akılcı stratejileri, sektör paydaşlarımızın gösterdiği ilkeli ve kararlı duruş ile dünyadaki olumsuz gelişmelerin etkisini en aza indirgeyerek, yükselişimiz hız kesmeden sürecektir."

Bakan Ersoy, turizme emek veren tüm sektör paydaşları ve çalışanlarının 'Dünya Turizm Günü'nü kutladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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