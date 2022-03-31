2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti "Şuşa" oldu - Son Dakika
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2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti "Şuşa" oldu

31.03.2022 16:17

2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti "Şuşa" oldu TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Sultan Rayev getirildi 2022-2025 dönemi TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Sultan Rayev'in oy birliği ile seçilirken, Azerbaycan'ın Şuşa kenti de '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak belirlendi.

2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti "Şuşa" oldu

TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Sultan Rayev getirildi

BURSA - 2022-2025 dönemi TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Sultan Rayev'in oy birliği ile seçilirken, Azerbaycan'ın Şuşa kenti de '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak belirlendi.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı sona erdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Toplantımızı başarıyla sonlandırmış bulunmaktayız. Tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm yılı kapsayacak etkinliklerin, en az açılık törenindeki kutlamalar kadar coşkulu olacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda 2022 yılının bizler için son derece önemli bir yıl olacağını düşünüyorum. Pandeminin artık sonlanacağını düşündüğümüz bu yıl atacağımız adımlar çok büyük önem taşımakta. 4 dönem TÜRKSOY Genel Sekreterliğini hakkıyla yerine getiren Kaseinov'a, TÜRKSOY bünyesinde Türk kültür ve sanatının anlaşılmasında, korunmasında, tüm dünyaya tanıtılmasına, özveri ve kardeş ülkelerimiz arasında var olan dostluk ilişkilerinin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim. Yeni genel sekretere başarılar diliyorum" dedi.

2022-2025 dönemi TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Sultan Rayev'in oy birliği ile seçilirken, Azerbaycan'ın Şuşa kenti de '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak belirlendi. Bakan Ersoy, görevini devreden Düsen Kaseinov'a teşekkür plaketi verdi.

2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu
2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa oldu

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Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti 'Şuşa' oldu - Son Dakika


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