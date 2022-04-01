BAKAN ERSOY: TÜRKSOY, KISA SÜREDE TÜRK DÜNYASININ ORTAK AKLI VE SÖZCÜSÜ KONUMUNA GELMİŞTİR - Son Dakika

'2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilen Bursa'da düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı, sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada; 2022-2025 dönemi TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine Sultan Rayev'in oy birliği ile seçildiği ve Azerbaycan'ın Şuşa kentinin '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak belirlendiği kaydedildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Toplantımızı başarıyla sonlandırmış bulunmaktayız. Tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm yılı kapsayacak etkinliklerin, en az açılış törenindeki kutlamalar kadar coşkulu olacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda 2022 yılının bizler için son derece önemli bir yıl olacağını düşünüyorum. Pandeminin artık sonlanacağını düşündüğümüz bu yıl atacağımız adımlar çok büyük önem taşımakta. 4 dönem TÜRKSOY Genel Sekreterliği'ni hakkıyla yerine getiren Sayın Kaseinov'a, TÜRKSOY bünyesinde Türk kültür ve sanatının anlaşılmasında, korunmasında, tüm dünyaya tanıtılmasına, özveri ve kardeş ülkelerimiz arasında var olan dostluk ilişkilerinin gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim. Yeni genel sekretere başarılar diliyorum' dedi.

Bakan Ersoy, görevini devreden Düsen Kaseinov'a teşekkür plaketi verdi. (DHA)