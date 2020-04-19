Bakan Ersoy'un açıklamaları turizmcileri heyecanlandırdı - Son Dakika
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Bakan Ersoy'un açıklamaları turizmcileri heyecanlandırdı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Nisan sonu, Mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz.

Bakan Ersoy'un açıklamaları turizmcileri heyecanlandırdı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Nisan sonu, Mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayıs'ın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum" sözleri Bodrumlu turizmcileri heyecanlandırdı.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle oluşan turizmdeki belirsizliğe son noktayı koyan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklama turizmcileri sevindirdi. Bakan Ersoy'un Mayıs ayının sonuna doğru turizm sezonunun açılabileceğini söylemesi Bodrumlu turizmcileri heyecanlandırdı. 30 yılık turizmci Bodrum Turizmciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala, "Bakanımızın yaptığı açıklamalar turizmcilerin yani bizlerin gönlüne su serpmiştir. Verilen tarihler biraz gecikmiş olsa da Mayıs sonu, Haziran başı olması en azından yerli turizmin açılabileceği ümidi bu sektörün duyması gereken en önemli masajlardan bir tanesidir. Turizm sektörü de elinden gelen bütün gayreti gösterecektir, bundan ben eminim. Bundan sonra gelen misafirlerin iyi bir tatil yapmasını ve sağlıklarını koruma açısından turizmciler gerekli tedbirleri alacaktır" dedi.

Bodrum Profesyonel Otelciler Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise, Bakan Ersoy'un açıklamalarının turizmcileri rahatlattığını belirterek, "Bakanımız gündeme getirdiği sertifika konusunda biz dernek olarak 1 aydır üzerinde çalışıyoruz. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Öncelikle bu durumu tespit etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede seyahatler post korona olarak değerlendirilecek. Çok uzun yıllar seyahatlerin de bu hususta önlem almış tesislere yönelecekler. Tamda bu nokta da tesislerin alacağı önlemler ile verecekleri güven duygusu tercih edilmelerine neden olacak. Bu tesislerin kendi getirecekleri önlemlerle gerçekleşecek bir durum olacak. Turizm Bakanlığının bu kriterleri belirlemiş olması, bunları açıklamış olması son derece önemli. Bütün ülkeler sıfır noktasından start alacakları için bu bizim ülkemiz için olağanüstü bir şans olarak görüyorum. Tam bu noktada Sayın Bakanımızın bahsettiği sertifika kriterler malzemesi olacak. Buna bir isim verilecekse yeşil nokta konulmasını öneriyoruz. Tıpkı mavi bayrak gibi turist seçeneği gibi tesisin yeşil nokta taşıdığını görünce o tesisi tercih edebilecek" şeklinde konuştu.

Turizmci Erdem Başarır, Bakan Ersoy'un açıklamalarına çok sevindiğini söyleyerek, "Covid-19 salgını birçok sektörleri ve ekonomimizi çok kötü etkiledi. Turizm ise bu sektörlerin en başında geliyor. Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama hepimizi umutlandırdı. Sürecin uzaması hiç açılmamasıyla aynı eş değerde olacaktır. Bizim beklentilerimiz gelecek bayram ile misafirlerimizi ağırlamaya başlamak. Bakanımızın da bu doğrultuda yapmış olduğu açıklama ile gereken tüm önlemleri alarak sezonun açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Gerekli olan önlemler alınırsa hem sektör can kazanmış olacak, hem de toplum olarak beklediğimiz normalleşme sürecine ulaşmış olacağız. Biz turizmciler olarak tüm önlemlerimiz alarak misafirlerimiz bekleyeceğiz" dedi.

Turizmci Fatih Can Ekşi, "Bakanımızın açıklaması sektörün beklentileri yönünde iyi niyetli bir yaklaşım. Umarım sayın bakanımızın söylediği gibi normalleşme süreci Mayıs sonu itibariyle yavaş yavaş başlar. Fakat bu normalleşme aynı zamanda insanların psikolojisinin de seyahat edecek, tatile gidebilecek durumda olup olmamasında çok emin değilim. Öncelikli olarak tabi ki iç pazar ile başlayacak ve öyle devam edecektir. Son açıklamalarda özellikle Rusya'dan gelen haberler Temmuz ayının da uçuşlar için mümkün olmayacağı görüntüsünü vermekte. Umarım her şey sayın bakanımızın belirttiği gibi mayıs sonu normalleşir. Kayıp bir sezon olmasından ziyade yarım bir sezon ama zararı çok olmayan ya da zarar edilmeyen bir sezon olarak kabul edip işlerimize başlarız" diye konuştu. - MUĞLA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:46 Kaynak: İHA

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