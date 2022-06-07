Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı - Son Dakika
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Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı

07.06.2022 14:29

Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı Ankara'da etkili olan yağmurda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı program alanını su bastı.

Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı

ANKARA - Ankara'da etkili olan yağmurda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı program alanını su bastı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" programının düzenlendiği alanı Ankara'da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.

Katılımcılar yağmurdan sığınacak yer ararken bir süre ertelenen program, alanın biriken sudan temizlenmesinden sonra yeniden başladı.

Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı
Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı
Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı
Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı

YORUMLAR
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Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (2) Ankara'da sağanak; yolu su bastı, minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı - Son Dakika

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