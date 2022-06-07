Bakan Ersoy'un katıldığı etkinlik alanını su bastı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında katıldığı "Türk Dizilerinin Türkçe ve Türk Kültürünü Yakınlaştırıcı Etkisi" programının düzenlendiği alanı Ankara'da etkili olan sağanak yağmur sonucu su bastı.

ANKARA - Ankara 'da etkili olan yağmurda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un katıldığı program alanını su bastı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kültür Sanat, Son Dakika

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