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Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet - Son Dakika

Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet

14.01.2022 12:03
Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 yıl önce vefat eden babası Ali Haydar Ersoy'un memleketi Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde, kendi adına faydalı bir tesis yapımı için vasiyet ettiği 500 bin dolar ile meydan, sokaklar, mezarlık, okul, cami gibi alanlarda çevre...

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 yıl önce vefat eden babası Ali Haydar Ersoy'un memleketi Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde, kendi adına faydalı bir tesis yapımı için vasiyet ettiği 500 bin dolar ile meydan, sokaklar, mezarlık, okul, cami gibi alanlarda çevre düzenlemesi yapıldı. Antalya Valiliği'nin katkısıyla da mahalledeki 48 yapı restore edilecek.

Antalya'nın İbradı ilçesinde, doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Ormana'da 1929'da doğan, küçük yaşta babasını kaybedince İstanbul'a yerleşip, yaptığı yatırımlarla önemli bir iş insanı olan Ali Haydar Ersoy, 2018'in nisan ayında 89 yaşında vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un babası olan Ali Haydar Ersoy, vefatından önce hazırladığı vasiyetnamede, daha önce köy statüsündeki Ormana'yı unutmadı.

500 BİN DOLAR HİBE EDİLDİAli Haydar Ersoy'un, İstanbul 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2018'de karara bağlanan vasiyetnamesiyle, memleketi Ormana'ya kendi adını taşıyacak bir tesis yapılması için, mahallenin tarihi ve kültürel kimliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 500 bin dolar hibe ettiği ortaya çıktı. Ali Haydar Ersoy'un vasiyeti üzerine 500 bin dolar, çocukları tarafından 'Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi' kapsamında Antalya Valiliği'ne hibe edildi.BİRİNCİ ETAP TAMAMLANDIAntalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabını tamamladı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2019 yılı kararıyla da uygun bulunan projede, o dönemki karşılığı 3,1 milyon TL olan Ali Haydar Ersoy'un 500 bin dolarlık hibesinin yanı sıra valilik ödeneğiyle birlikte toplam 6 milyon 395 bin TL bedelle Ormana'nın Atatürk Caddesi, köy mezarlığı, okulu, camisi, tüm sokaklarının yol iyileştirmeleri ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı.İKİNCİ ETAPTA EVLER VARAntalya Valiliği, Ormana'daki çevre düzenlemesi projesi kapsamında yaklaşık 7 milyon TL bütçeli ikinci etap projesini de onayladı. İkinci etapta, Hacı Abdullah Caddesi'nin devamındaki 48 taşınmazın proje kapsamında sokağa bakan cepheleri derz işlemleri, ahşap kapı ve pencereleri, çatı örtüleri, yer döşemeleri, alt yapı hizmetleri, aydınlatma elemanlarıyla çevreye ve tarihi dokuya yönelik kültürel iyileştirmeleri gerçekleştirilecek.MEYDANA ADI VERİLDİVasiyetinde, doğduğu Ormana'yı unutmayan Ali Haydar Ersoy'un adı, mahalle meydanına verildi. Buraya konulan kitabede ise şu ifadeler yer aldı:

"Ali Haydar Ersoy, 1929 yılında Ormana'da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybedince İstanbul'a yerleşti. Yaptığı yatırımlarla birçok alanda öncü olan ve her sene vergi rekortmenleri listesinde üst sıralarda yer bulan Ali Haydar Ersoy, iş hayatındaki çalışma azmi ve dürüstlüğü ile kişisel hayatında ise mütevazı yaşantısı ve prensipli duruşuyla örnek bir insan olmuştur. Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi, 2018'de vefat eden bu mümtaz şahsiyet vasiyeti olan bağışla gerçekleştirilmiştir."


Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet
Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet
Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet
Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet
Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet
Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet
YORUMLAR
500

Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Ormana, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy'un merhum babasından, köyüne 500 bin dolarlık vasiyet - Son Dakika
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