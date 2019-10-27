Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'un Nemrut programında Belediye Başkanı fenalaştı
Son Dakika Genel Bakan Ersoy'un Nemrut programında Belediye Başkanı fenalaştı

Bakan Ersoy'un Nemrut programında Belediye Başkanı fenalaştı

40 dakika önce

Bakan Ersoy'un Nemrut programında Belediye Başkanı fenalaştı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, zirveye tırmanırken tansiyonu düşerek fenalaştı.

Bakan Ersoy'un Nemrut programında Belediye Başkanı fenalaştı

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, zirveye tırmanırken tansiyonu düşerek fenalaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"18 ülkede en çok izlenen televizyonlarda tanıtım filmleri yayınlatacağız"

"UNESCO teleferiği kabul etmiyor; onların kabul edeceği raylı bir sistem projesi hazırlayacağız"

ADIYAMAN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Nemrut Dağı'na tırmanırken Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç fenalaştı. Sağlık ekipleri Başkan Kılınç'a müdahale etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na tırmandı. UNESCO kütür mirası listesinde yer alan ve devasa heykellerin bulunduğu zirveye çıkarken yerli turistlerle sohbet etti. Turistler zirveye çıkmak için 'teleferik' kurulmasını talep etti. Bakan Ersoy, teleferik kurulmasına onay çıkmadığını dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hızla çıkarken, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tansiyonu düşünce fenalaştı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a sağlık ekipleri müdahale etti. Zirveden inerken Belediye Başkanı Kılınç'a Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy koluna girerek eşlik etti.

Bakan Ersoy'da zirveden indikten sonra Başkan Kılınç'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Kılınç ise, "Size yetişmek isterken tansiyonum düştü" diye esprili bir cevap verdi.

Zirvede Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'den Nemrut Dağı ile ilgili bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Barış Pınarı Harekatının doğru ve yerinde bir karar olduğunu, 1 aylık sürede turizme yaşanan aksaklığın kalıcı olarak ortadan kalkacağını dile getirdi.

Bakan Ersoy açıklamasında, "Adıyaman'ın eski turizm günlerine dönmesi için gerekli tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğiz, bu bağlamda bu yıl kullanacağımız tanıtım filmlerinde Nemrut Dağı'nda özellikle yer verdik. Bu tanıtım filmleri 18 ülkenin en çok izlenen televizyon kanalında yayınlanacak. Sonrasındaki dijital medyanın yoğun olduğu 45 ülkede bu tanıtım filmlerini yayınlatacağız. Bu bağlamda Adıyaman'ın eski turizm günlerini geçmesini hedefliyoruz.

Biz noktasal turizm dışında bölgeler oluşturuyoruz. Dörtlü beşli guruplar oluşturarak hepsinin birbirine sinerji oluşturması gerekiyor. Göbekli Tepeye yakın olması da bizim için önemli. Bu dörtlü beşli guruplar arasında Adıyaman'da yer alıyor. Buraya da turistlerin yoğun bir şekilde geleceğini düşünüyoruz.

Barış Pınarı Harekatı çok gerekli bir harekattı. Anlık düşünmemeniz lazım, uzun vadeli düşünmemiz lazım. Uzun süredir güvenlik güçleri çok ciddi bir çalışma yapıyor. Son noktaya gelindi. Son aşaması sınırlarımızın kontrol altına alınmasıydı. Açıkçası çok iyi yönetildi. Turizmin uzun vadede geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Artık bizim tekrar bu bölgelerin eski algısını sağlamak için yoğun tanıtıma başlamamız gerekiyor. Bir aylık algıyı tekrardan kırıp eski haline döndürmemiz gerekiyor. Tanıtım filmlerinde Nemrut Dağı ile başlayacağız. Nemrut Dağı bizim tanıtım yüzlerimizden birisi olduğu için ön plana çıkartacağız.

Teleferik isteniyor ama burası UNESCO kültür mirası listesinde olduğu için buraya teleferik yapılmasına izin vermiyor. UNESCO'nun kabul edeceği raylı bir sistem kurulması için çalışma başlatacağım" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'un Nemrut programında Belediye Başkanı fenalaştı

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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