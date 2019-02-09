Bakan Ersoy'un Tren Yolculuğuna Eşlik Eden Ciritçi Yere Düştü

Erzincan'da düzenlenen 'Turizm ve Doğa Sporları' çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program kapsamında tren yolculuğu yaptı.

Erzincan'da düzenlenen 'Turizm ve Doğa Sporları' çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program kapsamında tren yolculuğu yaptı. Yolculuk esnasında atlı safari yapan gruptaki bir ciritçi atın ayağının yere takılması sonucu yere düştü.



Çalıştay kapsamında yamaç paraşütü, atlı safari, off-road, bisiklet ve motosiklet ekiplerinin trene eşlik ettiği sırada ciritçinin yere düştüğü esnadaki o anlar kameralara yansıdı. - ERZİNCAN

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