Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti

29.07.2022 15:54

Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüzyüze 100 Gün" programı kapsamında Üsküdar'da Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüzyüze 100 Gün" programı kapsamında Üsküdar'da Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti.

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BAKAN ERSOY'DAN ÜSKÜDAR ZİYARETİ BAKAN ERSOY'DAN ÜSKÜDAR ZİYARETİ Carmen Operası İstanbul'da sahnelendi Carmen Operası İstanbul'da sahnelendi
Kaynak: İHA

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, AK Parti, Üsküdar, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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