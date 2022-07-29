Bakan Ersoy, Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüzyüze 100 Gün" programı kapsamında Üsküdar 'da Uncular Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Sokağı'nı ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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