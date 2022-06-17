Bakan Ersoy: "UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik"

17.06.2022 12:57

Bakan Ersoy: "UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan kültür ve arkeoloji alanındaki çalışmalarla ilgili açıklama: "Geçtiğimiz yıl, kazı, araştırma ve benzeri, toplam 670 arkeolojik faaliyet gerçekleştirdik" "Dünyada en...

Bakan Ersoy: "UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan kültür ve arkeoloji alanındaki çalışmalarla ilgili açıklama:

"Geçtiğimiz yıl, kazı, araştırma ve benzeri, toplam 670 arkeolojik faaliyet gerçekleştirdik"

"Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor"

AFYONKARAHİSAR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve arkeoloji alanında dünyada birçok başarıya imza atıldığını anımsatarak, "Geçtiğimiz yıl, kazı, araştırma ve benzeri, toplam 670 arkeolojik faaliyet gerçekleştirdik. Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor, ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesindeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik" dedi.

Çeşitli temaslar bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün kentte gerçekleştirilen eğitim semineri kapanış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl Türkiye'de gerçekleştirilen arkeolojik faaliyetlere değindi. Türk arkeolojisinin dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Müzelerde ve kaçakçılıkla mücadelede olduğu gibi arkeolojik kazı çalışmalarında da dünyaya öncülük yapıyoruz. Paleolitikten neolitiğe, klasik çağlardan Türk-İslam arkeolojisine uzanan çalışmalarla geçtiğimiz yıl, kazı, araştırma ve benzeri, toplam 670 arkeolojik faaliyet gerçekleştirdik. Dünyada en çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türk arkeolojisi artık hem kazılarıyla hem kazılardaki koruma çalışmalarıyla hem de bilimsel yayınlarıyla, dünya arkeolojisinin en önemli paydaşlarından biri haline gelmiştir" diye konuştu.

"Sit alanı sayısını son 20 yılda 3 kattan fazla arttırarak 22 bin 233'e yükselttik"

Türkiye'nin UNESCO alanındaki başarıları ile birlikte yurt genelinde ören yeri ve müzelere geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ziyaretçi sayılarını açıklayan Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Neolitik çağ araştırmalarına yönelik, uluslararası katılımlı arkeoloji projesi olan 'Taş Tepeler' projesini başlattık. Bu projenin bir parçası olarak 2023 yılında, Şanlıurfa'da 'Dünya Neolitik Kongresini' düzenleyeceğiz. 143 arkeolojik kazının yıl içerisindeki çalışma sürelerini uzatarak, yılın 12 ayında aktif kazı ve araştırma yapılmasını sağladık.

UNESCO Dünya Miras Listesindeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik. Ülkemizdeki sit alanı sayısını, son 20 yılda 3 kattan fazla arttırarak 22 bin 233'e yükselttik. Bu başarılı çalışmaların sonucu olarak müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayısı, 2019'da müzecilik tarihimizin en yüksek rakamına ulaşarak, 35 milyon 48 bin 417 kişi oldu. 2021 yılında ise müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2020'ye oranla yüzde 80 artarak 17 milyona ulaştı."

"Afyonkarahisar'a yeni yapılan müzeyi yılsonuna kadar hizmete almayı planlıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ilel Afyonkarahisar'da yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Ersoy, "Kültürel mirasın koruma çalışmaları çerçevesinde taşınmaz kültür varlıklarını restorasyonlarını da gerçekleştiriyoruz. Afyonkarahisar merkezinde, Bolvadin ve Ayazini Kentsel Sit alanındaki kültürel mirasın önemli öğelerinden olan sivil mimarlık yapılarının sokak sağlıklaştırması çalışmalarını, yapıların yeniden hayata kazandırılmasını, farkındalık oluşturması açısından bakanlık olarak uzun süredir desteklemekteyiz. Ayrıca şehrimize kazandırmayı planladığımız müze ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup yılsonuna kadar müzeyi hizmete almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılını da taçlandıracağımıza yürekten inanıyorum"

Bakanlık aracılığı ile Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özgü gerçekleştirmeyi düşündükleri etkinlikler ile kutlamaları taçlandıracaklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile taşra teşkilatımızın işleyişini, gelişen standartlara uyumlu hale getirmeyi, sunulan hizmetleri ülkemizin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak şekilde geliştirmeyi, uluslararası koruma ve kullanma dengesini göz önünde bulundurarak arkeoloji, müzecilik, restorasyon ve konservasyon gibi bilim dallarında güçlü bir ekol oluşturmayı amaçlıyoruz. Bizler, Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılına bir kala, kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması çalışmalarımıza aynı anlayışla devam edeceğiz. Görkemli faaliyetlere imza atarak Cumhuriyetimizin 100. yılını da taçlandıracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alan sayımızı 9'dan 19'a yükselttik' - Son Dakika

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