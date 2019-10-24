Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı
Son Dakika Genel Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı

Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı

1 saat önce

Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı

Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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