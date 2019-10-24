Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı
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Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
Bakan Ersoy ve Bakan Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katıldı.
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