Bakan Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Camii'nde gerçekleşecek düzenlemeler için uzman ekip oluşturulduğunu açıklarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da camiye 2 imam ve 4 müezzin ataması gerçekleşeceğini kaydetti.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde incelmelerde bulundu. Ayasofya Camii'nde 1 saati aşkın süren incelemelerin ardından Ersoy ve Erbaş, açıklamalarda bulundular.



İçerideki düzenlemelerle ilgili uzman ekip oluşturulduğunu aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanlığı ekibinden ve tarihçilerden oluşan ekiple durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olan düzenlemelerden. UNESCO'dan da temsilci vardı. İnşallah 24 Temmuz'a Cuma namazına hazır hale getireceğiz" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise yaptığı açıklamada, "İnşallah 24 Temmuz itibariyle Cuma namazıyla ibadete açılmış olacak Ayasofya. İmamlar ve müezzinler konusunda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak ezanıyla milletimizin kalplerinin yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamalarını gerçekleştireceğiz. 5 vakit namaza açılacak 24 Temmuz itibariyle. 2 imam, 4 müezzin olarak planlıyoruz. Öncelikle hoca olacaklar imamlarımız. Hem kıraat itibariyle hem hitabet hem de ilmi birikimleri itibariyle milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacaklar. Müezzinlerimiz de ezanı en güzel şekilde okuyacak müezzinlerimizden olacak" ifadelerini kullandı.



Erbaş, içerideki fresklere ilişkin sorulan bir soru üzerine ise, "Din İşleri Yüksek Kurulu ekibimiz gerekli çalışmayı yaptı. Onun da incelemesini yaptık. 24 Temmuz'dan sonra milletimiz onu görecek" dedi. - İSTANBUL