BAKAN ERSOY VE VALİ YERLİKAYA AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU (2) - Son Dakika

BAKAN ERSOY VE VALİ YERLİKAYA AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU (2)
Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.
Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikili incelemelerin ardından 16.50 sıralarında ayrıldı. Bakan Ersoy ile Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.
Görüntü dökümü:
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-Vali'nin gelişi
-Bakanın gelişi
-Ayasofya'ya girmeleri
-Ayrılmaları
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:01 Kaynak: DHA
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