Bakan Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (8)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir."