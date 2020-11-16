Bakan Ersoy, yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi - Son Dakika

Bakan Ersoy, yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi
16.11.2020 00:03
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını belirtti.
Ersoy, yangında kullanılamaz hale gelen, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camisi'ne ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayın ilk anından itibaren caminin durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti.
Bakan Ersoy, ata yadigarı Vaniköy Camisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacağını kaydetti.
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