Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Geçmişin Geleceğe Gönderdiği Gururlu Bir Selamdır"

Bakan Ersoy: "Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Geçmişin Geleceğe Gönderdiği Gururlu Bir Selamdır"

48 dakika önce

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) sanat, sanatçı ve sanatseverler için bir yaşam alanı olacağını belirterek, "Bugün burada temelini atmakta olduğumuz eser, dünyada...

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) sanat, sanatçı ve sanatseverler için bir yaşam alanı olacağını belirterek, "Bugün burada temelini atmakta olduğumuz eser, dünyada parmakla gösterilen sayılı yapılar arasına girecek, Türkiye'nin dünyada kültür ve sanat simgesi olarak yerini alacaktır. Yeni Atatürk Kültür Merkezi, geçmişin geleceğe gönderdiği gururlu bir selamdır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:47 Kaynak: AA

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, AKM, Güncel
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