Bakan Ersoy: "Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Geçmişin Geleceğe Gönderdiği Gururlu Bir Selamdır"
48 dakika önce
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) sanat, sanatçı ve sanatseverler için bir yaşam alanı olacağını belirterek, "Bugün burada temelini atmakta olduğumuz eser, dünyada...
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:47 Kaynak: AA
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