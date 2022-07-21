Bakan Ersoy, yeni gezici kütüphane araçlarının teslim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Ersoy, yeni gezici kütüphane araçlarının teslim töreninde konuştu Açıklaması

21.07.2022 16:58
Bakan Ersoy, yeni gezici kütüphane araçlarının teslim töreninde konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gezici kütüphanelerin üstüne monte ettikleri perdeyle artık gün batımına doğru film gösterimleri de yaptıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gezici kütüphanelerin üstüne monte ettikleri perdeyle artık gün batımına doğru film gösterimleri de yaptıklarını belirtti.

Yeni gezici kütüphane araçlarının teslim töreni, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde düzenlendi.

Ersoy, törendeki konuşmasında, Bakanlık olarak son yıllarda özellikle kütüphanelere yaptıkları yatırımları ciddi şekilde artırdıklarını bildirdi.

Kütüphanelerin konseptini değiştirme kararı aldıklarını, "yaşayan kütüphaneler" konseptini hayata geçirdiklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Artık kütüphaneler sadece sıralardan, sandalyelerden ve raflardan oluşan binalar olmaktan çıkıyor. Kültür, sanat ve spor gibi birçok etkinliği içerisinde barındıran bir yaşam merkezi haline getiriyoruz. Bu bağlamda hem yeni yaptığımız kütüphane yatırımlarını bu şekilde dizayn ediyoruz hem de mevcut kütüphanelerimizi tekrar bir renovasyona tabi tutarak zaman içerisinde aşama aşama bu yeni konseptimize geçiriyoruz."

Bakan Ersoy, başka değişiklikler ve yeniliklerin de bulunduğunu belirterek, "Artık eskisi gibi belirli noktalarda sabitleşmiş, klasikleşmiş noktalarda yapmak yerine AVM'lerde, tren garlarında ve havalimanlarında, insanların yoğun şekilde ziyaret ettiği, bulunduğu noktalarda başta gençlerimiz olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin ayağına gitmek kararı aldık. Son 4 yıldır birçok noktada AVM'de, garlarda ve havalimanlarında kütüphaneleri açmaya başladık." diye konuştu.

Hedef, gezici kütüphaneleri tüm illere ulaştırmak

Kütüphanelerde içerik olarak değişikliklere gittiklerini vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal kütüphaneler ve ihtisas kütüphanelerinin yanına bebek kütüphanelerini ve gençlere özel kütüphaneleri de eklemeye başladık bu dönemde. Son 10 yıldır yaptığımız gezici kütüphaneler özellikle erişemediğimiz noktalarda, şehir merkezlerinden daha uzak noktalarda, ücra köşelerde vatandaşımızın, ihtiyaç sahibinin ayağına gidebilmek için yapılmıştı.

Yaşayan kütüphane konsepti çerçevesinde bu gezici kütüphanelerimizde de bazı değişikliklere ve içerik değişikliğine gittik. Burada gördüğünüz gibi gezici kütüphanelerimizin üstüne yeni bir perde monte ettik. Artık gün batımına doğru o perdeye bir projeksiyon cihazıyla film gösterileri de gerçekleştiriyor, kütüphanelerimiz gittiği noktalarda. İçerisinde televizyon sistemleri var, televizyon sistemleriyle de LCD ve DVD üzerinden özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza ve ihtisas gerektiren konularda eğitim de veriyoruz."

Ersoy, gezici kütüphanelerin içerisinde 3-4 bin kitap bulunduğunu, bir noktaya 15 günde bir mutlaka uğradığını ve kitapların orada değiştirilebildiğini dile getirdi.

2023 hedefleri doğrultusunda gezici kütüphaneleri tüm illere ulaştırmak istediklerini belirten Ersoy, mevcut 56 araca ilave olarak bugün 10 aracın daha hizmete alındığını kaydetti.

Törene, Bakan Yardımcıları Serdar Çam ve Ahmet Misbah Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile bazı bürokratları katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, yeni gezici kütüphane araçlarının teslim töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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