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Bakan Ersoy: Yerel medyada dönüşüm için çalışmaya devam etmeliyiz - Son Dakika

Bakan Ersoy: Yerel medyada dönüşüm için çalışmaya devam etmeliyiz

23.11.2021 12:30
Bakan Ersoy: Yerel medyada dönüşüm için çalışmaya devam etmeliyiz

Bakan Ersoy: Yerel medyada dönüşüm için çalışmaya devam etmeliyizKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2000'lerin başından beri yaşanan dijital dönüşüm hızının, son 2 yılda 6 kat arttığını belirterek, "Yaşanan bu değişim ve dönüşümden en fazla etkilenen sektörlerin başında medya geliyor.

Bakan Ersoy: Yerel medyada dönüşüm için çalışmaya devam etmeliyiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2000'lerin başından beri yaşanan dijital dönüşüm hızının, son 2 yılda 6 kat arttığını belirterek, "Yaşanan bu değişim ve dönüşümden en fazla etkilenen sektörlerin başında medya geliyor. Bugün geleneksel medya ve uygulamaları, dijitalleşme karşısında önemli bir sınav veriyor. Yeni teknolojik çağa ayak uydurabilecek enerjiyi ve dinamizmi hiç kaybetmeden yerel medyada dönüşüm için çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen 'Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda Bakan Ersoy ile birlikte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ve medya kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan RTÜK Başkanı Şahin, yerel medyanın önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Ersoy'un destekleriyle her daim Anadolu medyasının ve yerel medyanın yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini söyledi.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ANLAMAMIZA KATKI SAĞLAYACAK'Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise teknoloji alanındaki büyük değişime ayak uydurmaya çalışan yerel medyaya destek olunacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Gündelik hayat pratiklerinden iş hayatımızdaki düzene kadar tüm alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiren pandemiyle ilgili araştırmalarda, 2000'lerin başından beri yaşanan dijital dönüşüm hızının son 2 yılda 6 kat arttığını görüyoruz. Hiç şüphesiz, yaşanan bu değişim ve dönüşümden en fazla etkilenen sektörlerin başında medya geliyor. Bugün geleneksel medya ve uygulamaları, dijitalleşme karşısında önemli bir sınav veriyor. Gerçek haber, nitelikli içerik ve anlık bilgiye erişim kanallarını gözden geçirdiğimizde, dijitalin sunduğu imkanların kapsama alanının genişlediğini görüyoruz. Geleneksel medyanın yeni medya karşısında nasıl pozisyon alacağı; bugün sadece ülkemizde değil, tüm dünyada detaylıca tartışılıyor. Ekonomi ve eğitim kalemlerinden sonra yapay zeka teknolojilerinden en çok etkilenecek üçüncü sektör olan geleneksel medyanın bundan sonraki serüveni hepimizi yakinen ilgilendiriyor. Elbette yerel demokrasimizin en işlevsel araçlarından olan yerel medya kuruluşlarının tüm bu dönüşüm karşısındaki durumu, üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken başlıklarımızdan biri olarak duruyor. Bu açıdan, bugün bir araya gelmemize vesile olan bu toplantıdan çıkacak sonuçların, önümüzdeki süreçte hız kazanacak dijital dönüşümü anlamamıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Yeni teknolojik çağa ayak uydurabilecek enerjiyi ve dinamizmi hiç kaybetmeden yerel medyada dönüşümü için çalışmaya devam etmeliyiz."

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Mehmet Nuri Ersoy, geri dönüşüm, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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